RIZAP株式会社(本社：東京都新宿区、代表取締役社長：瀬戸 健、以下「RIZAP」)は、法人向け健康プログラムの導入企業が500社、累計受講者数が5万人を突破した。2019年3月期までに10万人達成に向けて急拡大を図る。

RIZAP法人向け健康プログラム

進化・拡大するRIZAP法人向け健康プログラム

RIZAPでは、これまで1:1(マンツーマン)で12万人以上のボディメイクの実現を通して培ったノウハウを生かし、より多くの方にRIZAPメソッドを体感してもらえるように、1:N(多数)のサービスを導入し、日本を健康にするという目標を掲げて2017年8月に「1,000万人健康宣言」を発表。

その実現に向けて展開しているサービスの柱の一つが、日本全国の企業や健康保険組合に向けて、昨今注目されている働き方改革と健康経営にコミットする法人向け健康プログラムである。サービス本格始動から2年弱で導入企業は560社となり、参加者は5万人以上に。女性限定コースやセカンドライフコースなどの特別コースも開発し企業の多様なニーズに対応するほか、全額保証返金制度も導入しており「参加者の99%が翌日からの生活習慣を見直す」という理想的な結果を得ている。

法人向けの3つのプログラム

プログラムは、トレーナーを企業に派遣し、運動および食事管理のメソッドを伝授する単発プラン「実践型健康セミナー」、3カ月の集中プラン「出張型トレーニング」、そして、低糖質のヘルシーランチを企業へデリバリーする食事プログラム「zapDELI(ザップデリ)」の3つとなっている。詳細は以下の通り。

１．健康プログラム「実践型健康セミナー」

「明日から実践する」を掲げ生活習慣改善を促す、講義とトレーニング体験を組み合わせた90～120分の単発セミナープログラム。「生活習慣を振り返るきっかけになった」という回答は全参加者の99％を誇り、導入企業からは「健康意識の低い方も参加してくれる」というポジティブな声が多数とのこと。

２．運動プログラム「出張型トレーニング」

特に生活習慣改善が必要な社員へ多く導入されているプログラムがこちら。RIZAPトレーナーが出張し、3カ月にわたってオフィスで実施可能な講義とトレーニングを行う。特定保健指導の対策だけでなく、業務パフォーマンスの向上や社内コミュニケーション量の増加にもつながるというメリットも。

３．食事プログラム「デリバリーランチ zapDELI(ザップデリ)」

低糖質・高たんぱく・良脂質のお弁当を企業へお届けするサービス。糖質量を通常の弁当の約半分に抑えた低糖質弁当や、RIZAPで提供しているプロテインなどがオフィスに並び、食生活と健康意識の改善を促す。

受講者の結果

株式会社船井総合研究所では、3ヶ月にわたって全8回実施する運動プログラム「出張型トレーニング」を実施し、参加者の体重平均マイナス8kgという顕著な結果を得ることができた。※株式会社船井総合研究所での結果

RIZAP法人向け健康プログラムは、引き続き一人ひとりの健康支援を通じて、活力ある組織づくりに貢献し、現代社会が抱える「健康経営」のソリューションを提唱するべく、既存プログラムのサービス強化や、企業や団体との連携、また多種多様なニーズに応じて新しいプログラムの開発など、積極的に推進していくとのことだ。