芝浦工業大学は8月より、豊洲・大宮キャンパスにおいて生理用ナプキンの無償提供を開始した。

設置した生理用品

同取り組みは、女子理工系人材の育成を全学的に推進することを目的に、女子学生が安心して学業に専念できる環境づくりの一環となるもの。

生理用ナプキンの提供は、大宮キャンパスの2号館、5号館、6号館、豊洲キャンパスの教室棟3階・4階、本部棟4階にある女子トイレにて設置する形で行われている。