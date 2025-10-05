-
【ソ 5-2 ロ】
-
試合終了
-
OUT
1番 山本 大斗 サードゴロ 3アウト
-
OUT
9番 友杉 篤輝 デッドボール ランナー：1塁
-
OUT
8番 池田 来翔 ファーストファウルフライ 2アウト
-
OUT
7番 佐藤 都志也 空振り三振 1アウト
-
OUT
守備交代：ファースト 山川 穂高 に代わって 5番 栗原 陵矢
-
OUT
守備交代：セカンド 野村 勇 に代わって 4番 牧原 大成
-
OUT
守備交代：レフト 柳町 達 に代わって 3番 緒方 理貢
-
OUT
守備交代：サード 栗原 陵矢 に代わって 2番 野村 勇
-
OUT
守備交代：DH 代打 中村 晃 に代わって 1番 中村 晃
-
OUT
3番 柳町 達 見逃し三振 3アウト
-
OUT
2番 野村 勇 見逃し三振 2アウト
-
OUT
投手交代：ピッチャー 高野 脩汰 に代わって 10番 横山 陸人
-
OUT
1番 中村 晃 レフトフライ 1アウト
-
OUT
代打：柳田 悠岐 に代わって 1番 中村 晃
-
OUT
9番 笹川 吉康 ライトヒット ランナー：1塁
-
OUT
守備交代：ファースト 山口 航輝 に代わって 7番 佐藤 都志也
-
OUT
守備交代：キャッチャー 佐藤 都志也 に代わって 6番 植田 将太
-
OUT
投手交代：ピッチャー 澤田 圭佑 に代わって 10番 高野 脩汰
-
OUT
6番 山口 航輝 空振り三振 3アウト
-
OUT
ソ5-2ロ
5番 藤岡 裕大 ライトヒット ロッテ得点！ ソ 5-2 ロ ランナー：1、2塁
-
OUT
投手交代：ピッチャー 上茶谷 大河 に代わって 10番 杉山 一樹
-
OUT
4番 Ｎ・ソト フォアボール ランナー：1、3塁
-
OUT
3番 和田 康士朗 空振り三振 2アウト
-
OUT
2番 髙部 瑛斗 ライトスリーベースヒット ランナー：3塁
-
OUT
1番 山本 大斗 空振り三振 1アウト
-
OUT
投手交代：ピッチャー 伊藤 優輔 に代わって 10番 上茶谷 大河
-
OUT
8番 海野 隆司 空振り三振 3アウト
-
OUT
7番 谷川原 健太 ショートフライ 2アウト
-
OUT
6番 川瀬 晃 サードファウルフライ 1アウト
-
OUT
投手交代：ピッチャー 二木 康太 に代わって 10番 澤田 圭佑
-
OUT
守備交代：ショート 代打 岡 大海 に代わって 9番 友杉 篤輝
-
OUT
9番 岡 大海 サードゴロ 3アウト
-
OUT
代打：小川 龍成 に代わって 9番 岡 大海
-
OUT
8番 池田 来翔 デッドボール ランナー：1、2塁
-
OUT
7番 佐藤 都志也 デッドボール ランナー：1塁
-
OUT
6番 山口 航輝 ファーストファウルフライ 2アウト
-
OUT
5番 藤岡 裕大 サードファウルフライ 1アウト
-
OUT
投手交代：ピッチャー 有原 航平 に代わって 10番 伊藤 優輔
-
OUT
守備交代：ライト 代打 笹川 吉康 に代わって 9番 笹川 吉康
-
OUT
5番 栗原 陵矢 ファーストゴロ 3アウト
-
OUT
ソ5-1ロ
4番 山川 穂高 右中間ホームラン ソフトバンク得点！ ソ 5-1 ロ
-
OUT
3番 柳町 達 フォアボール ランナー：1、2、3塁
-
OUT
2番 野村 勇 レフトヒット ランナー：1、2塁
-
OUT
1番 柳田 悠岐 レフトファウルフライ 2アウト
-
OUT
9番 笹川 吉康 デッドボール ランナー：1塁
-
OUT
代打：佐藤 直樹 に代わって 9番 笹川 吉康
-
OUT
8番 海野 隆司 ピッチャーゴロ 1アウト
-
OUT
守備交代：ライト 藤原 恭大 に代わって 3番 和田 康士朗
-
OUT
投手交代：ピッチャー 坂井 遼 に代わって 10番 二木 康太
-
OUT
守備交代：DH 代打 Ｎ・ソト に代わって 4番 Ｎ・ソト
-
OUT
4番 Ｎ・ソト 空振り三振 3アウト
-
OUT
代打：寺地 隆成 に代わって 4番 Ｎ・ソト
-
OUT
3番 藤原 恭大 ファーストゴロ 2アウト
-
OUT
2番 髙部 瑛斗 空振り三振 1アウト
-
OUT
7番 谷川原 健太 見逃し三振 3アウト
-
OUT
6番 川瀬 晃 フォアボール ランナー：1塁
-
OUT
5番 栗原 陵矢 セカンドゴロ 2アウト
-
OUT
4番 山川 穂高 センターフライ 1アウト
-
OUT
守備交代：サード 安田 尚憲 に代わって 8番 池田 来翔
-
OUT
守備交代：レフト 西川 史礁 に代わって 1番 山本 大斗
-
OUT
投手交代：ピッチャー 小島 和哉 に代わって 10番 坂井 遼
-
OUT
1番 西川 史礁 空振り三振 3アウト
-
OUT
9番 小川 龍成 空振り三振 2アウト
-
OUT
8番 安田 尚憲 ファーストゴロ 1アウト
-
OUT
3番 柳町 達 空振り三振 3アウト
-
OUT
2番 野村 勇 空振り三振 2アウト
-
OUT
ピッチャー 小島 和哉が悪送球 ランナー：1塁
-
OUT
1番 柳田 悠岐 ピッチャーエラー ランナー：1塁
-
OUT
9番 佐藤 直樹 空振り三振 1アウト
-
OUT
守備交代：ファースト 上田 希由翔 に代わって 6番 山口 航輝
-
OUT
7番 佐藤 都志也 セカンドゴロ 3アウト
-
OUT
ソ1-1ロ
6番 上田 希由翔 センターヒット ロッテ得点！ ソ 1-1 ロ ランナー：1塁
-
OUT
5番 藤岡 裕大 セカンドゴロ 2アウト
-
OUT
センター 谷川原 健太が後逸 ランナー：3塁
-
OUT
4番 寺地 隆成 センターヒット ランナー：3塁
-
OUT
3番 藤原 恭大 セカンドゴロ 1アウト
-
OUT
8番 海野 隆司 セカンドフライ 3アウト
-
OUT
7番 谷川原 健太 セカンドゴロ 2アウト
-
OUT
6番 川瀬 晃 ショートゴロ 1アウト
-
OUT
2番 髙部 瑛斗 セカンドゴロ 3アウト
-
OUT
1番 西川 史礁 デッドボール ランナー：1、2塁
-
OUT
9番 小川 龍成 ファーストヒット ランナー：1塁
-
OUT
8番 安田 尚憲 センターフライ 2アウト
-
OUT
7番 佐藤 都志也 ファーストゴロ 1アウト
-
OUT
5番 栗原 陵矢 空振り三振 3アウト
-
OUT
4番 山川 穂高 センターフライ 2アウト
-
OUT
3番 柳町 達 センターヒット ランナー：1、2塁
-
OUT
2番 野村 勇 ショートライナー 1アウト
-
OUT
1番 柳田 悠岐 センターヒット ランナー：1塁
-
OUT
6番 上田 希由翔 ショートゴロ 3アウト
-
OUT
5番 藤岡 裕大 セカンドゴロ 2アウト
-
OUT
4番 寺地 隆成 センターフライ 1アウト
-
OUT
9番 佐藤 直樹 ピッチャーフライ 3アウト
-
OUT
8番 海野 隆司 ピッチャー送りバント 1アウト ランナー：2、3塁
-
OUT
7番 谷川原 健太 センターヒット ランナー：1、2塁
-
OUT
6番 川瀬 晃 ライトヒット ランナー：1塁
-
OUT
1塁ランナー髙部 瑛斗 盗塁失敗 3アウト
-
OUT
3番 藤原 恭大 空振り三振 3アウト
-
OUT
2番 髙部 瑛斗 セカンドヒット ランナー：1塁
-
OUT
1番 西川 史礁 サードゴロ 1アウト
-
OUT
5番 栗原 陵矢 見逃し三振 3アウト
-
OUT
4番 山川 穂高 キャッチャーゴロ 2アウト ランナー：2塁
-
OUT
3番 柳町 達 フォアボール ランナー：1塁
-
OUT
1塁ランナー野村 勇 盗塁失敗 1アウト
-
OUT
2番 野村 勇 レフトヒット ランナー：1塁
-
OUT
ソ1-0ロ
1番 柳田 悠岐 レフトホームラン ソフトバンク得点！ ソ 1-0 ロ