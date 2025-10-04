2025.10.04 14:00 ZOZOマリンスタジアム
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 H E
日本ハム 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0
ロッテ 0 0 0 1 0 0 0 2 X 3 7 0
  • 【日 0-3 ロ】
  • 試合終了
  • OUT

    8番 山縣 秀 空振り三振 3アウト

  • OUT

    7番 阪口 樂 空振り三振 2アウト

  • OUT

    代打：矢澤 宏太 に代わって 7番 阪口 樂

  • OUT

    6番 水野 達稀 空振り三振 1アウト

  • OUT

    投手交代：ピッチャー 高野 脩汰 に代わって 10番 横山 陸人

  • OUT

    守備交代：ショート 代打 岡 大海 に代わって 9番 友杉 篤輝

  • OUT

    4番 Ｎ・ソト ショートゴロ 3アウト

  • OUT

    日0-3ロ

    伊藤 大海 がワイルドピッチ ロッテ得点！ 日 0-3 ロ

  • OUT

    日0-2ロ

    3番 髙部 瑛斗 ライトスリーベースヒット ロッテ得点！ 日 0-2 ロ ランナー：3塁

  • OUT

    2番 藤原 恭大 レフトフライ 2アウト

  • OUT

    1番 西川 史礁 セカンドヒット ランナー：1塁

  • OUT

    9番 岡 大海 センターフライ 1アウト

  • OUT

    代打：小川 龍成 に代わって 9番 岡 大海

  • OUT

    5番 今川 優馬 空振り三振 3アウト

  • OUT

    4番 野村 佑希 空振り三振 2アウト

  • OUT

    3番 淺間 大基 ピッチャー送りバント 1アウト ランナー：2、3塁

  • OUT

    2番 郡司 裕也 フォアボール ランナー：1、2塁

  • OUT

    1番 清宮 幸太郎 センターツーベースヒット ランナー：2塁

  • OUT

    投手交代：ピッチャー 廣池 康志郎 に代わって 10番 高野 脩汰

  • OUT

    守備交代：サード 代打 池田 来翔 に代わって 6番 池田 来翔

  • OUT

    8番 山本 大斗 空振り三振 3アウト

  • OUT

    7番 佐藤 都志也 空振り三振 2アウト

  • OUT

    6番 池田 来翔 空振り三振 1アウト

  • OUT

    代打：上田 希由翔 に代わって 6番 池田 来翔

  • OUT

    守備交代：セカンド 代打 水野 達稀 に代わって 6番 水野 達稀

  • OUT

    守備交代：ショート 代打 水谷 瞬 に代わって 8番 山縣 秀

  • OUT

    9番 田宮 裕涼 レフトフライ 3アウト

  • OUT

    8番 水谷 瞬 空振り三振 2アウト

  • OUT

    代打：奈良間 大己 に代わって 8番 水谷 瞬

  • OUT

    1塁ランナー矢澤 宏太 盗塁成功 ランナー：2塁

  • OUT

    7番 矢澤 宏太 ショートヒット ランナー：1塁

  • OUT

    6番 水野 達稀 ファーストゴロ 1アウト

  • OUT

    代打：石井 一成 に代わって 6番 水野 達稀

  • OUT

    投手交代：ピッチャー 八木 彬 に代わって 10番 廣池 康志郎

  • OUT

    5番 藤岡 裕大 セカンドフライ 3アウト

  • OUT

    4番 Ｎ・ソト センターフライ 2アウト

  • OUT

    3番 髙部 瑛斗 ショートゴロ 1アウト

  • OUT

    5番 今川 優馬 ショートダブルプレイ 3アウト

  • OUT

    4番 野村 佑希 フォアボール ランナー：1、2、3塁

  • OUT

    3番 淺間 大基 セカンドフライ 1アウト

  • OUT

    2番 郡司 裕也 ライトヒット ランナー：1、3塁

  • OUT

    1番 清宮 幸太郎 センターヒット ランナー：1塁

  • OUT

    投手交代：ピッチャー 種市 篤暉 に代わって 10番 八木 彬

  • OUT

    2番 藤原 恭大 空振り三振 3アウト

  • OUT

    1番 西川 史礁 センターフライ 2アウト ランナー：3塁

  • OUT

    9番 小川 龍成 ピッチャー送りバント 1アウト ランナー：2塁

  • OUT

    8番 山本 大斗 レフトヒット ランナー：1塁

  • OUT

    9番 田宮 裕涼 サードフライ 3アウト

  • OUT

    8番 奈良間 大己 サードゴロ 2アウト

  • OUT

    7番 矢澤 宏太 空振り三振 1アウト

  • OUT

    7番 佐藤 都志也 セカンドゴロ 3アウト

  • OUT

    6番 上田 希由翔 ファーストヒット ランナー：1、3塁

  • OUT

    5番 藤岡 裕大 フォアボール ランナー：1塁

  • OUT

    日0-1ロ

    4番 Ｎ・ソト レフト犠牲フライ ロッテ得点！ 日 0-1 ロ 2アウト

  • OUT

    3番 髙部 瑛斗 ファーストゴロ 1アウト ランナー：3塁

  • OUT

    2番 藤原 恭大 センターツーベースヒット ランナー：2塁

  • OUT

    6番 石井 一成 サードファウルフライ 3アウト

  • OUT

    5番 今川 優馬 フォアボール ランナー：1塁

  • OUT

    4番 野村 佑希 空振り三振 2アウト

  • OUT

    3番 淺間 大基 ショートフライ 1アウト

  • OUT

    1番 西川 史礁 見逃し三振 3アウト

  • OUT

    9番 小川 龍成 レフトフライ 2アウト

  • OUT

    8番 山本 大斗 レフトフライ 1アウト

  • OUT

    7番 佐藤 都志也 センターヒット ランナー：1塁

  • OUT

    2番 郡司 裕也 空振り三振 3アウト

  • OUT

    1番 清宮 幸太郎 キャッチャーゴロ 2アウト

  • OUT

    9番 田宮 裕涼 空振り三振 1アウト

  • OUT

    6番 上田 希由翔 ショートダブルプレイ 3アウト

  • OUT

    5番 藤岡 裕大 ライトフライ 1アウト

  • OUT

    4番 Ｎ・ソト センターヒット ランナー：1塁

  • OUT

    8番 奈良間 大己 空振り三振 3アウト

  • OUT

    7番 矢澤 宏太 ファーストゴロ 2アウト

  • OUT

    6番 石井 一成 空振り三振 1アウト

  • OUT

    3番 髙部 瑛斗 ファーストゴロ 3アウト

  • OUT

    2番 藤原 恭大 空振り三振 2アウト

  • OUT

    1番 西川 史礁 センターフライ 1アウト

  • OUT

    5番 今川 優馬 サードゴロ 3アウト

  • OUT

    4番 野村 佑希 レフトヒット ランナー：1、2塁

  • OUT

    3番 淺間 大基 フォアボール ランナー：1塁

  • OUT

    2番 郡司 裕也 ショートフライ 2アウト

  • OUT

    1番 清宮 幸太郎 空振り三振 1アウト