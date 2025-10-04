-
【ヤ 3-1 広】
試合終了
6番 渡邉 悠斗 ライトフライ 3アウト
5番 松山 竜平 ショートダブルプレイ 2アウト
代打：末包 昇大 に代わって 5番 松山 竜平
4番 佐々木 泰 センターヒット ランナー：1塁
守備交代：センター 並木 秀尊 に代わって 7番 岩田 幸宏
守備交代：ライト 濱田 太貴 に代わって 1番 並木 秀尊
投手交代：ピッチャー 代打 田中 陽翔 に代わって 9番 星 知弥
9番 田中 陽翔 セカンドゴロ 3アウト
代打：田口 麗斗 に代わって 9番 田中 陽翔
8番 古賀 優大 ライトフライ 2アウト
守備交代：ショート 田中 広輔 に代わって 2番 矢野 雅哉
守備交代：セカンド 矢野 雅哉 に代わって 1番 羽月 隆太郎
7番 濱田 太貴 サードゴロ 1アウト
投手交代：ピッチャー 辻 大雅 に代わって 7番 高橋 昂也
3番 中村 奨成 ショートフライ 3アウト
2番 矢野 雅哉 見逃し三振 2アウト
1番 田中 広輔 セカンドゴロ 1アウト
投手交代：ピッチャー 荘司 宏太 に代わって 9番 田口 麗斗
6番 北村 恵吾 ライトフライ 3アウト
5番 Ｊ・オスナ セカンドライナー 2アウト
4番 村上 宗隆 空振り三振 1アウト
守備交代：センター 代打 上本 崇司 に代わって 9番 大盛 穂
投手交代：ピッチャー 代打 大盛 穂 に代わって 7番 辻 大雅
9番 大盛 穂 ファーストフライ 3アウト
投手交代：ピッチャー 大西 広樹 に代わって 9番 荘司 宏太
代打：菊地 ハルン に代わって 9番 大盛 穂
8番 石原 貴規 レフトツーベースヒット ランナー：2塁
7番 上本 崇司 ショートゴロ 2アウト
代打：久保 修 に代わって 7番 上本 崇司
6番 渡邉 悠斗 レフトフライ 1アウト
投手交代：ピッチャー 下川 隼佑 に代わって 9番 大西 広樹
3番 内山 壮真 ショートゴロ 3アウト
2番 長岡 秀樹 センターフライ 2アウト
1番 並木 秀尊 センターフライ 1アウト
投手交代：ピッチャー 鈴木 健矢 に代わって 9番 菊地 ハルン
5番 末包 昇大 空振り三振 3アウト
4番 佐々木 泰 レフトフライ 2アウト
3番 中村 奨成 センターフライ 1アウト
2番 矢野 雅哉 フォアボール ランナー：1塁
9番 下川 隼佑 セカンドゴロ 3アウト
8番 古賀 優大 ファーストゴロ 2アウト ランナー：1、2、3塁
7番 濱田 太貴 ライトフライ 1アウト
投手交代：ピッチャー Ｔ・ハーン に代わって 9番 鈴木 健矢
6番 北村 恵吾 フォアボール ランナー：1、2、3塁
5番 Ｊ・オスナ センターヒット ランナー：1、2塁
4番 村上 宗隆 ライトヒット ランナー：1塁
投手交代：ピッチャー 代打 小園 海斗 に代わって 9番 Ｔ・ハーン
1塁ランナー小園 海斗 盗塁失敗 3アウト
1番 田中 広輔 空振り三振 3アウト
9番 小園 海斗 デッドボール ランナー：1塁
代打：佐藤 柳之介 に代わって 9番 小園 海斗
8番 石原 貴規 ファーストフライ 1アウト
守備交代：キャッチャー 中村 悠平 に代わって 8番 古賀 優大
3番 内山 壮真 ライトフライ 3アウト
2番 長岡 秀樹 ファーストフライ 2アウト
1番 並木 秀尊 センターフライ 1アウト
守備交代：セカンド 代走 矢野 雅哉 に代わって 2番 矢野 雅哉
7番 久保 修 空振り三振 3アウト
ヤ3-1広
6番 渡邉 悠斗 レフトヒット 広島得点！ ヤ 3-1 広 ランナー：1、2塁
5番 末包 昇大 ショートフライ 2アウト
4番 佐々木 泰 ピッチャーゴロ 1アウト ランナー：1、3塁
3番 中村 奨成 レフトヒット ランナー：1、2塁
代走：1塁ランナー 菊池 涼介 に代わって 2番 矢野 雅哉
2番 菊池 涼介 レフトヒット ランナー：1塁
9番 下川 隼佑 見逃し三振 3アウト
ヤ3-0広
8番 中村 悠平 センターヒット ヤクルト得点！ ヤ 3-0 広 ランナー：1、2、3塁
7番 濱田 太貴 フォアボール ランナー：1、2、3塁
ヤ2-0広
佐藤 柳之介 がワイルドピッチ ヤクルト得点！ ヤ 2-0 広 ランナー：2、3塁
6番 北村 恵吾 ショートフライ 2アウト
5番 Ｊ・オスナ センターヒット ランナー：1、2、3塁
4番 村上 宗隆 見逃し三振 1アウト
3番 内山 壮真 フォアボール ランナー：1、2塁
2番 長岡 秀樹 センターヒット ランナー：1塁
1番 田中 広輔 ファーストゴロ 3アウト
9番 佐藤 柳之介 キャッチャー送りバント 2アウト ランナー：2塁
8番 石原 貴規 フォアボール ランナー：1塁
7番 久保 修 空振り三振 1アウト
1番 並木 秀尊 セカンドゴロ 3アウト
9番 下川 隼佑 ショートゴロ 2アウト
8番 中村 悠平 サードライナー 1アウト
ヤ1-0広
7番 濱田 太貴 レフトホームラン ヤクルト得点！ ヤ 1-0 広
6番 渡邉 悠斗 セカンドゴロ 3アウト
5番 末包 昇大 ライトフライ 2アウト
4番 佐々木 泰 見逃し三振 1アウト
6番 北村 恵吾 空振り三振 3アウト
5番 Ｊ・オスナ ショートゴロ 2アウト
4番 村上 宗隆 空振り三振 1アウト
3番 中村 奨成 ファーストフライ 3アウト
2番 菊池 涼介 サードゴロ 2アウト
1番 田中 広輔 セカンドゴロ 1アウト
3番 内山 壮真 ライトフライ 3アウト
2番 長岡 秀樹 ライトフライ 2アウト
1番 並木 秀尊 セカンドフライ 1アウト