2025.10.04 13:30 MAZDA Zoom-Zoom スタジアム広島
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 H E
ヤクルト 0 0 1 2 0 0 0 0 0 3 6 0
広島 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 5 0
  • 【ヤ 3-1 広】
  • 試合終了
  • OUT

    6番 渡邉 悠斗 ライトフライ 3アウト

  • OUT

    5番 松山 竜平 ショートダブルプレイ 2アウト

  • OUT

    代打：末包 昇大 に代わって 5番 松山 竜平

  • OUT

    4番 佐々木 泰 センターヒット ランナー：1塁

  • OUT

    守備交代：センター 並木 秀尊 に代わって 7番 岩田 幸宏

  • OUT

    守備交代：ライト 濱田 太貴 に代わって 1番 並木 秀尊

  • OUT

    投手交代：ピッチャー 代打 田中 陽翔 に代わって 9番 星 知弥

  • OUT

    9番 田中 陽翔 セカンドゴロ 3アウト

  • OUT

    代打：田口 麗斗 に代わって 9番 田中 陽翔

  • OUT

    8番 古賀 優大 ライトフライ 2アウト

  • OUT

    守備交代：ショート 田中 広輔 に代わって 2番 矢野 雅哉

  • OUT

    守備交代：セカンド 矢野 雅哉 に代わって 1番 羽月 隆太郎

  • OUT

    7番 濱田 太貴 サードゴロ 1アウト

  • OUT

    投手交代：ピッチャー 辻 大雅 に代わって 7番 高橋 昂也

  • OUT

    3番 中村 奨成 ショートフライ 3アウト

  • OUT

    2番 矢野 雅哉 見逃し三振 2アウト

  • OUT

    1番 田中 広輔 セカンドゴロ 1アウト

  • OUT

    投手交代：ピッチャー 荘司 宏太 に代わって 9番 田口 麗斗

  • OUT

    6番 北村 恵吾 ライトフライ 3アウト

  • OUT

    5番 Ｊ・オスナ セカンドライナー 2アウト

  • OUT

    4番 村上 宗隆 空振り三振 1アウト

  • OUT

    守備交代：センター 代打 上本 崇司 に代わって 9番 大盛 穂

  • OUT

    投手交代：ピッチャー 代打 大盛 穂 に代わって 7番 辻 大雅

  • OUT

    9番 大盛 穂 ファーストフライ 3アウト

  • OUT

    投手交代：ピッチャー 大西 広樹 に代わって 9番 荘司 宏太

  • OUT

    代打：菊地 ハルン に代わって 9番 大盛 穂

  • OUT

    8番 石原 貴規 レフトツーベースヒット ランナー：2塁

  • OUT

    7番 上本 崇司 ショートゴロ 2アウト

  • OUT

    代打：久保 修 に代わって 7番 上本 崇司

  • OUT

    6番 渡邉 悠斗 レフトフライ 1アウト

  • OUT

    投手交代：ピッチャー 下川 隼佑 に代わって 9番 大西 広樹

  • OUT

    3番 内山 壮真 ショートゴロ 3アウト

  • OUT

    2番 長岡 秀樹 センターフライ 2アウト

  • OUT

    1番 並木 秀尊 センターフライ 1アウト

  • OUT

    投手交代：ピッチャー 鈴木 健矢 に代わって 9番 菊地 ハルン

  • OUT

    5番 末包 昇大 空振り三振 3アウト

  • OUT

    4番 佐々木 泰 レフトフライ 2アウト

  • OUT

    3番 中村 奨成 センターフライ 1アウト

  • OUT

    2番 矢野 雅哉 フォアボール ランナー：1塁

  • OUT

    9番 下川 隼佑 セカンドゴロ 3アウト

  • OUT

    8番 古賀 優大 ファーストゴロ 2アウト ランナー：1、2、3塁

  • OUT

    7番 濱田 太貴 ライトフライ 1アウト

  • OUT

    投手交代：ピッチャー Ｔ・ハーン に代わって 9番 鈴木 健矢

  • OUT

    6番 北村 恵吾 フォアボール ランナー：1、2、3塁

  • OUT

    5番 Ｊ・オスナ センターヒット ランナー：1、2塁

  • OUT

    4番 村上 宗隆 ライトヒット ランナー：1塁

  • OUT

    投手交代：ピッチャー 代打 小園 海斗 に代わって 9番 Ｔ・ハーン

  • OUT

    1塁ランナー小園 海斗 盗塁失敗 3アウト

  • OUT

    1番 田中 広輔 空振り三振 3アウト

  • OUT

    9番 小園 海斗 デッドボール ランナー：1塁

  • OUT

    代打：佐藤 柳之介 に代わって 9番 小園 海斗

  • OUT

    8番 石原 貴規 ファーストフライ 1アウト

  • OUT

    守備交代：キャッチャー 中村 悠平 に代わって 8番 古賀 優大

  • OUT

    3番 内山 壮真 ライトフライ 3アウト

  • OUT

    2番 長岡 秀樹 ファーストフライ 2アウト

  • OUT

    1番 並木 秀尊 センターフライ 1アウト

  • OUT

    守備交代：セカンド 代走 矢野 雅哉 に代わって 2番 矢野 雅哉

  • OUT

    7番 久保 修 空振り三振 3アウト

  • OUT

    ヤ3-1広

    6番 渡邉 悠斗 レフトヒット 広島得点！ ヤ 3-1 広 ランナー：1、2塁

  • OUT

    5番 末包 昇大 ショートフライ 2アウト

  • OUT

    4番 佐々木 泰 ピッチャーゴロ 1アウト ランナー：1、3塁

  • OUT

    3番 中村 奨成 レフトヒット ランナー：1、2塁

  • OUT

    代走：1塁ランナー 菊池 涼介 に代わって 2番 矢野 雅哉

  • OUT

    2番 菊池 涼介 レフトヒット ランナー：1塁

  • OUT

    9番 下川 隼佑 見逃し三振 3アウト

  • OUT

    ヤ3-0広

    8番 中村 悠平 センターヒット ヤクルト得点！ ヤ 3-0 広 ランナー：1、2、3塁

  • OUT

    7番 濱田 太貴 フォアボール ランナー：1、2、3塁

  • OUT

    ヤ2-0広

    佐藤 柳之介 がワイルドピッチ ヤクルト得点！ ヤ 2-0 広 ランナー：2、3塁

  • OUT

    6番 北村 恵吾 ショートフライ 2アウト

  • OUT

    5番 Ｊ・オスナ センターヒット ランナー：1、2、3塁

  • OUT

    4番 村上 宗隆 見逃し三振 1アウト

  • OUT

    3番 内山 壮真 フォアボール ランナー：1、2塁

  • OUT

    2番 長岡 秀樹 センターヒット ランナー：1塁

  • OUT

    1番 田中 広輔 ファーストゴロ 3アウト

  • OUT

    9番 佐藤 柳之介 キャッチャー送りバント 2アウト ランナー：2塁

  • OUT

    8番 石原 貴規 フォアボール ランナー：1塁

  • OUT

    7番 久保 修 空振り三振 1アウト

  • OUT

    1番 並木 秀尊 セカンドゴロ 3アウト

  • OUT

    9番 下川 隼佑 ショートゴロ 2アウト

  • OUT

    8番 中村 悠平 サードライナー 1アウト

  • OUT

    ヤ1-0広

    7番 濱田 太貴 レフトホームラン ヤクルト得点！ ヤ 1-0 広

  • OUT

    6番 渡邉 悠斗 セカンドゴロ 3アウト

  • OUT

    5番 末包 昇大 ライトフライ 2アウト

  • OUT

    4番 佐々木 泰 見逃し三振 1アウト

  • OUT

    6番 北村 恵吾 空振り三振 3アウト

  • OUT

    5番 Ｊ・オスナ ショートゴロ 2アウト

  • OUT

    4番 村上 宗隆 空振り三振 1アウト

  • OUT

    3番 中村 奨成 ファーストフライ 3アウト

  • OUT

    2番 菊池 涼介 サードゴロ 2アウト

  • OUT

    1番 田中 広輔 セカンドゴロ 1アウト

  • OUT

    3番 内山 壮真 ライトフライ 3アウト

  • OUT

    2番 長岡 秀樹 ライトフライ 2アウト

  • OUT

    1番 並木 秀尊 セカンドフライ 1アウト