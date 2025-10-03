千葉ロッテマリーンズ、11月23日にファン感謝デー「MARINES FAN FEST 2025…

千葉ロッテマリーンズは3日、11月23日(日・祝)にファン感謝デー「MARINES FAN FEST 2025」をZOZOマリンスタジアムで開催することを発表した。

MARINES FAN FEST 2025は全席指定席で開催され、チケットの抽選販売は10月10日(金)より順次開始される予定だ。

メインコンテンツはFAN FEST恒例の「マリーンズ白黒対決」と題し、選手が「TEAM WHITE」と「TEAM BLACK」に分かれて様々な対決イベントを実施し、写真撮影会やサイン会などのファンサービスイベントも予定している。

総合司会は昨年に引き続き、清水久嗣アナウンサー、アシスタントMCはタレント倉持明日香さん、両チームの応援リポーターはお笑い芸人のぺこぱの二人が務める。

その他イベント内容、チケットに関する詳細は決定次第球団公式ホームページにて発表される予定。

＜MARINES FAN FEST 2025開催詳細＞

【開催日】11月23日（日・祝）

【開催場所】ZOZOマリンスタジアム

【開会時間】11時00分～（※開場時間：9時30分）

※少雨決行、荒天時は中止となる場合があります。

※開場時間、開会時間は変更になる場合があります。

【チケット販売】抽選販売は10月10日(金)より順次販売開始予定。

＜ぺこぱコメント＞

(松陰寺太勇さんコメント)「ロッテネーーース！幕張の風がフォレを呼んでいる。フォレの名は松陰寺太勇だ！どうもありがとう。今年も千葉ロッテマリーンズファン感謝祭に呼んでいただき心より奉り候。シーズン戦い抜いた選手への感謝の気持ちと来年へのエールを送りつつ、楽しい一日にしましょう！マリーンズ！ファイティン！！」

(シュウペイさんコメント)「今年も千葉ロッテマリーンズファン感謝デーのMCに抜擢していただきありがとうございます！声かけておくんなましー！写真もたくさん撮っておくんなましー！期待しておくんなましー！」

