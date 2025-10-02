大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは、シンシナティ・レッズを2連勝で退けワイルドカードシリーズ突破を決めている。同シリーズではキケ・ヘルナンデス内野手の活躍も目立ったが、同選手を巡りSNSでちょっとした騒動が起こっているという。米メディア『アスロンスポーツ』が報じた。

キケは日本時間1日のレッズ戦は「8番・左翼」、2日は「7番・左翼」でスタメン出場し、1戦目は2安打、2戦目は2安打1打点をマーク。以前からポストシーズンに強い打者として知られるが、今季も好相性を発揮している。

同メディアは「10月に入るとキケはこれまで何度もそうしてきたように活躍し、ドジャースファンから新たに愛称をつけられた。この愛称がSNS上で物議を醸している。第2戦の4回裏、彼は同点のタイムリー二塁打を放った。この一打は、彼に“ミスターオクトーバー”の愛称が付けられるきっかけとなった」と言及。

続けて、「熱狂的なドジャースファン以外のほとんどのMLBファンは、“ミスターオクトーバー”といえば、殿堂入り選手であるレジー・ジャクソン氏を指すと考えている。そのため、SNS上のファンはキケも“ミスターオクトーバー”と呼ばれていることに憤慨している。とあるユーザーは『ドジャースファンがキケを“ミスターオクトーバー”と呼び始めた。もうやめてくれ。ただ一人しかいないんだ…』と綴っている」と記している。

