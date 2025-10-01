金運を味方につけたいあなたへ── 10月のマネー運を星座別に徹底チェック！お金が舞い込むチャンスが訪れる星座は？ラッキーアクションや開運アイテムとともに、10月をポジティブにスタートさせましょう。幸運を引き寄せるヒントが満載です。

第12位 獅子座

想定外の状態に忙しくなりそう。それに比例するように、あなたのお疲れも溜まる模様。金銭にまで配慮が回らないようです。タイパやコスパを意識した消費を心がけると、心にも余裕ができてGOOD！後半は、家の整理やリフォーム、家族のサポートにお金を使う傾向に。

★ラッキーアクション

・たくさんの人と出会う

★開運アイテム

・甘いフルーツ

★幸運を引き寄せるヒント

小さな一歩でも、動けば流れが変わります。

第11位 双子座

ハイリスクハイリターン。どこからともなく甘い誘惑がありそうです。ですが、大丈夫です。あなたは、情報収集に長け、計算も素早くできる優秀さを持っています。特に副業や細かなタスクから臨時収入が期待大。持ち前の賢さを発揮できれば、大化けすることがあります。

★ラッキーアクション

・リサーチして比較検討をする

★開運アイテム

・スカルプケア商品

★幸運を引き寄せるヒント

・契約や買い物は「一晩寝かせる」が吉

第10位 魚座

キャリアアップのチャンスが巡ってくる兆し。それがお金となって、あなたの手元に届くまでには、まだ少々時間がかかりそう。ですが、確実に上昇気流が発生しています。見直しをするにもよいタイミング。ローンや契約があるなら、この時期に整理しておくと安心です。

★ラッキーアクション

・滝や海など水に関する場所に行く

★開運アイテム

・青のボールペン

★幸運を引き寄せるヒント

・何を望んでいるかを具体的に言語化する

第9位 射手座

押し活に励むなど、気分よく過ごせそう。ですが、激しく凝るものができると、ついつい深堀りしたくなってしまう模様。一度沼にハマると、抜け出せなくなってしまい、それが後半になってジワジワとひびいてくるかも。先取り貯金をするのが、賢い選択となりそうです。

★ラッキーアクション

・21日の新月には、財布の中身を整理する

★開運アイテム

・黒のアイテム

★幸運を引き寄せるヒント

・本当に大切なことは、水面下で進めて。