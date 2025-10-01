リーチゼムが運営する占いサイトのziredは、「2025年10月運勢ランキング」を発表した。

2025年10月運勢ランキング

12位「水瓶座」

熟成させること、ワンランク上を目指すことを意識しましょう。というのも、スピーディさが魅力の水瓶座さんには、今月のムードはかなりゆっくりに感じられそうだからです。

発酵食品のように、時間をかけてこそ結果が得られるものもあります。今、携わっているものはそういう存在と受け止め、手を掛けましょう。

また、水瓶座さん自身の振る舞いやファッションも「大人っぽい人」「デキる人」を意識してみて。

水瓶座さん自身の意識を拡大し、運気をあげることにつながります。身近なおしゃれさんや、マナーに精通している人に頼るのもアリです。

11位「双子座」

仕事や資格取得、公的な手続き等、オフィシャルに関わることで多忙になる見込み。

ただ、丁寧さや観察力が増すので、多少「めんどくさい」と感じても、意外とスムーズにクリアできるでしょう。

取り組んでいるうちにやる気が増し「どうせやるなら最高の形で！」という気持ちが膨らむこともありそうです。

今月を充実させるコツは2つ。粘り強く理想像を描くことと、周りを観察することです。アウトプットも得意な双子座さんですが、インプットと情報の精査、落とし込みに時間をかけること。

それが、今月の満足度をアップさせてくれるはずです。

10位「牡羊座」

周りから多くの役割を求められる見込み。何事も形にすることが得意な牡羊座さんには、張り切りどころといえるでしょう。

うまくヒントを得て、スムーズに前進するカギは月の前半と後半で変わるので、押さえておいて損はありません。

前半は、周りの人の感情や、周りの人とのつながりを意識して。極力、丁寧な言葉を使うことが運気アップにもつながります。

後半は、世の中や周りの動向に目を向けて。掴んだ気づきを、あなたなりに考察すると、次の動きがとりやすくなるでしょう。結果を出すだけでなく、周りをリードしやすくもなるはずです。

9位「魚座」

月の前半は、ここまでの経過やあなた自身の内面を振り返る時間にしてみて。前に前にと気持ちが急くかもしれませんが、振り返った方がかえって進みやすくなります。

また、イメチェンをしたり、身だしなみに気を使うと運の底上げを図れる時期です。

後半は、ツキを感じられるはず。取り組んでいることが発展の兆しを見せたり、良いアドバイザーに巡り会えたりする見込みです。

何事にも美意識を持って取り組むとよいでしょう。放っておいても事が大きく成長しやすい時期なので、何かを足すよりも、シンプルな美しさを目指すのがおすすめです。

8位「乙女座」

良い意味でマイペースさを貫きたい1か月。今まで、乙女座さんの世界には存在しなかったような人が現れ、周りが騒がしくなる月です。

あなたが普段通りの落ち着きと計画性を保っていられれば、お金や時間の配分、周りの変化もスムーズに進むでしょう。

また、ペースさえ保てれば、あなたも良い刺激を受けられるはず。周りの全てから何かを学ぼうとする必要はありません。

あなたに良い影響を与えそうな存在、興味のある存在からのみ学びましょう。それが、あなたを成長させるだけでなく、あなた自身の長所や強みを気づかせることにつながります。

7位「山羊座」

月の前半は、若干外野が騒がしくなる見込み。着実に歩を進めましょう。周りから助けは入るので、落ち着いて対処するのが1番です。

また、周りの人の情に振り回されすぎず、事実と状況を見ることに注力しましょう。山羊座さんらしく過ごすことを助けてくれます。

後半はガラッとムードが変わる見込み。自己アピール力が引き出されるうえに、山羊座さんならではの誠実さや向上心にスポットが当たる時期です。

褒められる機会や社交の機会も増えるでしょう。「自分とは違う魅力を持つ人」に積極的に話し掛けると、より良い運気を呼び込めます。

6位「天秤座」

周りに何かと助けられたり、チャンスをもらいやすい月。誰かに何かしてもらったら必ずお礼はすること。

また、相手の様子を観察し、天秤座さんならではのお手伝いをすると、より人間関係が良いものになりそうです。「気遣いのできる人」と評価を受けるでしょう。

一方、恋愛や新しく縁ができた人との関係については、進展がスローペースになる見込み。慌てなければ、頑張りが結果になりやすい時期です。

「少しずつ」を心掛けましょう。なお、仕事面は天秤座さんの思い通りに進めやすい時期。こちらから進めて、手応えを得るのもおすすめです。

5位「獅子座」

世界がどんどん広がる1か月。お誘いを受けたり、仕事で出掛ける範囲が増えたりと、自然と行動範囲が広がるでしょう。

お財布事情も悪くないはずなので、多くの人と関わってみて。ただし「2回目以降もアリな人と違う人」は見極めましょう。アリな人からは、何かを学ぶ意識をして。もやっとしていた何かが、クリアになるでしょう。

なお今月は、素直にあなたの気持ちを言葉にすると、対人関係や恋愛関係がより良いものになる見込み。ただ、いきなり大きな変化をすると、周りに驚かれやすいものです。周りの反応も確かめながら、話しましょう。

4位「蠍座」

感情面が満たされやすい1か月。仲間や恋人と、癒されるような時間を過ごせるでしょう。

月の前半は聞き役になること、後半はアドバイス力が上がる分、優しい言葉を使うことを意識して。より、周りとのコミュニケーションがスムーズになり、幸せを感じられるでしょう。

なお、前半は仕事面や多くの人のいる場で、意見を求められることが増える見込み。発信する機会が増えたら、その分インプットの時間を取りましょう。

手札が増えるだけでなく、心の安定にもつながるはずです。後半はさっそく、インプットの成果を見せる機会があるでしょう。

3位「蟹座」

気持ちの安定が得られる1か月。自分の気持ちを自覚しやすく、内面や精神世界の洞察もしやすい1か月だからです。

また、周りとのコミュニケーションもとりやすく、安心して過ごせるでしょう。より人間関係を円滑にするには、自分でできることは自分ですること、そうでない部分は素直にSOSを出すことを意識して。

周りからの信頼度がぐっとアップするはず。あなたの時間の使い方もより良いものになるでしょう。

また、身だしなみや品のある振る舞いにこだわりたい時。今まで以上に、周りに良い印象を与えることや、運気アップにつながります。

2位「射手座」

様々なところから、後押しが入る好調期。多少邪魔が入ったとしても、どこからか助けが入る見込みなので、果敢に進みましょう。頭の回転の速さを生かし、3歩先の展開まで読みながら、動くのがおすすめです。

また、今月は時の進行とともに、射手座さんが自ら動くことで幸運を呼び込む暗示。特に、対人関係を重視すると良いでしょう。

尊敬できる人に話を聞いたり、常に周りを支えている人に話し掛けたりしてみて。「良い話が聞けた」では終わらない、深い話が聞けるでしょう。ライフワークに踏み出す等、何かしらの弾みがつく可能性もあります。

1位「牡牛座」

順調に事が進む1か月になるでしょう。前半は特に、タスクをこなしやすい時期。星の後押しにより、牡牛座さんならではの堅実さと正確さが引き出されるからです。

どうしても外せないポイントだけ確認すれば、よりスムーズな作業を実現できるでしょう。

後半は金銭面で助けが入ったり、人の意見が欲しくなった時にちょうど良い人に出会える予感。あらゆる物事がとんとん拍子に進むため、幸せを感じることが多いでしょう。

周りの人にとって、より良いことを考えると、より幸せ度がアップする見込み。充実した、素晴らしい1か月を過ごしましょう。