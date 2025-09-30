大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは、正捕手のウィル・スミス捕手が故障離脱している。回復状況はあまり思わしくないようで、日本時間10月1日から始まるワイルドカードシリーズも現段階では欠場が濃厚のようだ。米メディア『スポーツイラストレイテッド』が報じた。

スミスは9月上旬の試合で右手にファウルボールを受けたことが原因で、同月中旬に故障者リスト（IL）に入った。当初は骨に異常はないと診断されていたが、実は亀裂骨折を負っていたことが同月下旬に判明している。

同メディアは「ロバーツ監督はスミスの現状について語ったが、ワイルドカードシリーズでスミスがプレーできるかとの質問に対して、あまり自信がなさそうな様子だった」としつつ、「私はまだ希望を持っています。希望的観測というよりは、期待している、というべきだろう。しかし、彼があまり活動していないことは明らかであり、その可能性はますます低くなっているようだ」というロバーツ監督のコメントを紹介。

続けて、「先週、スミスは復帰までに達成すべきことについて語ったが、まだリストの何も達成できてはいない。ロサンゼルスにとって正念場を迎えているのは間違いない」と記している。

