日々の生活の中で、「あと一歩」が踏み出せない瞬間はありませんか？ 不動産開発やホテル事業で知られるサムティ株式会社が、この秋、私たちの心を揺さぶる新たなTVCMを公開します。登場するのは、2025年11月に日本で開催されるデフリンピック東京2025の日本代表に選ばれた、同社所属のアスリート社員たち。彼らが「限界を超え、未来を切り拓く力」を見せる姿は、きっとあなたの胸にも熱く響くはずです。この記事では、CMに込められた真髄と、あなた自身の挑戦へのヒントを探ります。

不動産企業が描く、アスリートの「限界突破」物語

皆さんは「サムティグループ」と聞いて、何を思い浮かべるでしょうか？ 不動産のイメージが強い同社が、この度、所属するアスリート社員たちが出演する新たなTVCMを2025年10月1日より公開すると発表しました。一見すると、不動産とスポーツは異なる分野に見えるかもしれません。しかし、ここにはサムティグループが持つ「挑戦するすべての人々を応援する」という揺るぎない企業哲学が込められています。今回は、この新CMの背景にある熱い想いと、そこから見えてくる企業の姿勢に迫ります。

デフリンピック日本代表選手がCMに登場！

今回のCMに登場するのは、サムティ株式会社に所属するアスリート社員である星 泰雅選手、中東 郁葉選手、亀澤 史憲選手の3名です。彼らは、2025年11月に日本で初めて開催される「第25回夏季デフリンピック競技大会 東京2025」の日本代表選手に選出されています。

デフリンピックとは、聴覚に障がいを持つアスリートたちのための国際総合スポーツ大会です。オリンピックやパラリンピックに並び、4年に一度開催されるこの祭典は、アスリートたちがその限界を超え、最高のパフォーマンスを発揮する舞台となります。日本で開催されるのは歴史的な出来事であり、彼らの活躍には大きな注目が集まることでしょう。

サムティグループは、不動産という社会の基盤を築く事業を展開しながら、一方で、アスリートたちが夢に挑み、自分の限界を超えようとする姿を全力で応援しています。この一見両極端とも思える活動は、実は「未来を切り拓く力」という共通のテーマで繋がっているのです。

CMに込められた力強いメッセージとサムティの企業哲学

新CMのキャッチコピーは、「挑め。思いのままに。超えろ。自分の限界を。さあ、夢の舞台へ。」。この言葉には、アスリートたちのひたむきな挑戦だけでなく、私たち自身の日常にも通じる普遍的なメッセージが込められています。

「限界を超え、未来を切り拓く力」というテーマは、私たちに勇気を与え、どんな困難にも立ち向かう力を与えてくれます。サムティグループは、この感動と希望を多くの人々と共有したいという願いから、今回のCMを制作しました。企業が単なる事業活動だけでなく、社会貢献や人々の心の豊かさにも目を向けている姿勢は、本当に素晴らしいものです。アスリート社員を雇用し、その挑戦を直接的に支えるという形は、単なるスポンサーシップを超えた、深い信頼関係と応援の証と言えるでしょう。

サムティグループは、こうしたアスリート支援だけでなく、全国各地のスポーツチームや選手、OB・OGの活動支援も積極的に行っています。自社で硬式野球部も擁しており、選手の挑戦が地域に元気と感動を届けることを願って活動しているとのこと。スポーツの力を信じ、それを社会に還元しようとする強い意志を感じます。

新CMの視聴方法と放映情報

この感動的な新CMは、2025年10月1日より公開されます。TV放送を待たずとも、YouTubeで先行して視聴が可能です！ぜひ、アスリートたちの情熱を感じ取ってください。

15秒版CM

30秒版CM

また、地上波やBS/CS放送でも以下の番組で放映される予定です。テレビで偶然CMを目にしたら、ぜひ画面に釘付けになってみてください。

放送局 番組名 放送曜日／時間 BSフジ プライムニュース 月曜～金曜20:00～21:55 テレビ東京 Newsモーニングサテライト 月曜～金曜5:45～7:05 テレビ東京 スポーツ リアライブ～SPORTS Real&Live～ 土曜22:30～23:00、日曜22:54～23:20 BSテレビ東京 スポーツ リアライブ～SPORTS Real&Live～ 土曜25:00～25:30、日曜25:30～25:50

まとめ：夢を応援し、未来を築くサムティグループ

サムティグループは、不動産事業を通じて社会の基盤を築きながら、同時にスポーツを通じて人々に勇気と希望を届けるアスリートたちの活躍を後押ししています。今回の新CMは、単なる企業ブランディングに留まらず、私たち一人ひとりが心に秘める「挑戦」という感情を揺さぶる、力強いメッセージだと感じました。

2025年11月に日本で開催されるデフリンピック東京2025に向けて、星選手、中東選手、亀澤選手、そしてすべてのデフアスリートたちの挑戦を、私たちも一緒に応援しませんか？彼らの情熱が、きっと私たちの日常にも、新たな一歩を踏み出す勇気を与えてくれるはずです。

※本記事はAIを活用して作成されています。内容に問題がある場合は、こちらまでご連絡ください。