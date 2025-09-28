2025明治安田J1リーグ第32節が27日と28日に行われた。

首位の鹿島アントラーズは敵地で名古屋グランパスと対戦し、エウベルの初得点やレオ・セアラの今季18点目など2点を先行。終盤にはケガから復帰した徳田誉が鮮烈な2ゴールを挙げて、4－0の快勝で4連勝を達成した。

2位ヴィッセル神戸は清水エスパルスに苦しめられたものの、後半アディショナルタイム2分に酒井高徳が執念の逆転ゴールを挙げて、鹿島との勝ち点差「4」を維持した。3位京都サンガF.C.も終盤の勝ち越し点でセレッソ大阪を下し、首位を勝ち点差「5」で追いかける。

4位柏レイソルは川崎フロンターレと壮絶な打ち合いの末、4－4の痛み分けに終わった。4試合連続ドローと失速し、鹿島との勝ち点差は「7」に開いた。一方、FC町田ゼルビアは昌子源の劇的な決勝点でファジアーノ岡山に競り勝ち、サンフレッチェ広島もアビスパ福岡を退けた。町田と広島は鹿島と勝ち点差「9」と厳しい状況だが、いちるの望みを繋いだ。

残留争いでは横浜FCが湘南ベルマーレとのシックスポインターマッチを制したが、横浜F・マリノスもFC東京から辛くも逃げ切って3－2で勝利。横浜勢はともに勝ち点「31」へ到達し、得失点差で横浜FMが残留圏をキープした。

5連敗で15戦未勝利の湘南は、残留圏と勝ち点差「6」と崖っぷち。最下位アルビレックス新潟はガンバ大阪に2－4の逆転負けで、残留圏と勝ち点差「10」と絶体絶命の状況だ。

今節の試合結果と順位表、次節の対戦カードは以下の通り。

◆■J1第32節

▼9月27日（土）

FC町田ゼルビア 1－0 ファジアーノ岡山

名古屋グランパス 0－4 鹿島アントラーズ

ガンバ大阪 4－2 アルビレックス新潟

東京ヴェルディ 0－0 浦和レッズ

アビスパ福岡 1－2 サンフレッチェ広島

ヴィッセル神戸 2－1 清水エスパルス

▼9月28日（日）

横浜FC 1－0 湘南ベルマーレ

FC東京 2－3 横浜F・マリノス

セレッソ大阪 1－2 京都サンガF.C.

川崎フロンターレ 4－4 柏レイソル

◆■順位表

※（）内は勝ち点／得失点差

1位 鹿島（64／＋24）

2位 神戸（60／＋16）

3位 京都（59／＋22）

4位 柏（57／＋14）

5位 町田（55／＋15）

6位 広島（55／＋15）

7位 川崎F（52／＋15）

8位 浦和（49／＋7）

9位 G大阪（49／0）

10位 C大阪（43／＋2）

11位 清水（40／－4）

12位 岡山（40／－6）

13位 FC東京（40／－10）

14位 福岡（37／－6）

15位 名古屋（36／－9）

16位 東京V（36／－15）

17位 横浜FM（31／－11）

18位 横浜FC（31／－16）

19位 湘南（25／－28）

20位 新潟（21／－25）

◆■J1第33節の対戦カード

▼10月3日（金）

19:00 湘南 vs 東京V

▼10月4日（土）

13:00 清水 vs FC東京

13:30 名古屋 vs C大阪

14:00 新潟 vs 岡山

15:00 福岡 vs 横浜FC

16:00 広島 vs 町田

17:00 浦和 vs 神戸

17:30 柏 vs 横浜FM

19:00 京都 vs 川崎F

▼10月5日（日）

15:00 鹿島 vs G大阪