PUNPEEと5lackによる初の2マンライブ、東京で開催決定

PUNPEEが2025年11月3日（月・祝）、ツーマンライブを東京・立川ステージガーデンで開催することを発表した。

今回ツーマンライブをともに作り上げるのは、PUNPEEの実弟であり、9月19日に地元板橋区立文化会館にてワンマンライブを開催し、最新アルバム『花里舞』を発表した5lack（高田音楽制作事務所）。イベントタイトルも"髙田兄弟 2マン〜「足して2で割りゃ」"と題している。

PSGとしてグループでも活動していた彼らだが、お互いのソロライブとしてのツーマンライブを開催するのは今回が初となる。それぞれが持つ独特の空気感により、この日は例えようのない一日となることが期待される。

＜ライブ情報＞

髙田兄弟・2マン~「足して２で割りゃ」

2025年11月3日（月・祝日）立川ステージガーデン

料金：STANDING ¥10000 / 指定席 ¥10000

時間：OPEN / START 17:00 / 18:00

出演者：PUNPEE、5lack

問い合わせ：HOT STUFF PROMOTION 050-5211-6077

SUMMIT OFFICIAL WEB先行受付：9/26（金）18:00〜10/13（月祝）22:00

一般発売開始：10/18（土）10:00 ~

チケットURL：https://l-tike.com/punpee-5lack/