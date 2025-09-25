日本製鉄は9月24日、同社のグリーンスチール「NSCarbolex Neutral」が、愛知県東海市のふるさと納税返礼品「ゆかり<坂角総本舖×日本製鉄 サスティナブル缶>」に採用されたことを発表。本商品は、10月1日より公開される。

「ゼロカーボンシティ宣言」を表明している東海市。「ゆかり<坂角総本舖×日本製鉄 サスティナブル缶>」は、東海市を拠点とする坂角総本舖が提供する東海市へのふるさと納税返礼品、海老せんべい「ゆかり(縁)」を、東海市の日本製鉄名古屋製鉄所で製造され、NSCarbolex Neutralを採用したブリキで出来ている缶で提供するもの。

本コラボ缶は、環境にやさしいことが一目で分かる緑を基調としたデザインとなっており、大きさもA4サイズの書類がちょうど入ることから、お菓子をいただいた後も長くリユースできるものとなっている。

また、使い終わった後は、スチール缶は磁石につく特徴を活かして容易に集められ、リサイクルされることにより、スチール缶をはじめ自動車、家電製品、土木・建築資材などの鉄製品に、何度でも何にでも生まれ変わることが出来る。スチール缶のリサイクル率は93.5%(2023年度実績 スチール缶リサイクル協会公表値 クローズドループリサイクル率)と高い。

なお、「ゆかり<坂角総本舖×日本製鉄 サスティナブル缶>」は10月1日より、「さとふる」に公開される。