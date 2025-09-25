元プロ野球選手で野球解説者の高木豊氏が、YouTubeチャンネル『高木 豊 Takagi Yutaka』で22日に公開された動画に出演。巨人の田中将大について語った。
「俺は勝てると思う」
森藤恵美が「巨人に今シーズンから来て、フォームを変えたりとか、いろいろ改造的なこともやっている中で……」と話すと、高木氏は「改造は、改造になっていないね」と自身の印象を告白。続けて、高木氏は「キャンプの時にいろんな話を聞いたけど、あの投げ方はマー君の投げ方だよね。やっぱり、なかなか変えられないんだろう。自分でしっくり来ないんだろうと思う」と推察した。
また、高木氏は「ただ、コントロールっていうのは意識で、マー君くらいのセンスがあったら戻ってくると俺は思う」と言い、「だから、動かしたら打ち取れるとか、そういう観念を捨てたほうがいい」と提言。その上で、「やっぱり四隅にいかないと勝てないというふうに、信念を持って練習すると、俺は勝てると思う。まだまだ、投げてる姿とかそういうのは悪くないし、やっぱり持ってるものがいい」と太鼓判を押していた。
【編集部MEMO】
横浜大洋ホエールズ、横浜ベイスターズ、日本ハムファイターズなどで活躍した高木豊氏。1985年、当時の監督である近藤貞雄さんの発案で、加藤博一さん、屋鋪要氏、高木氏というチームの俊足打者が1番、2番、3番と並ぶ「スーパーカートリオ」を結成したことでも知られる。現役引退後は、アテネオリンピック日本代表内野守備・走塁コーチや横浜DeNAベイスターズのヘッドコーチなどを務めた。YouTubeチャンネル『高木豊 Takagi Yutaka』では、野球界ニュースの解説やゲストを招いた対談動画が公開されており、ダルビッシュ有がゲストとして登場した動画「【遂に登場!!】ダルビッシュ有が見た『大谷翔平』と『佐々木朗希』の可能性とダルビッシュの“人間力”」は300万回を超える再生数を記録している。