元プロ野球選手で野球解説者の高木豊氏が、YouTubeチャンネル『高木 豊 Takagi Yutaka』で22日に公開された動画に出演。巨人の田中将大について語った。

田中将大

「俺は勝てると思う」

森藤恵美が「巨人に今シーズンから来て、フォームを変えたりとか、いろいろ改造的なこともやっている中で……」と話すと、高木氏は「改造は、改造になっていないね」と自身の印象を告白。続けて、高木氏は「キャンプの時にいろんな話を聞いたけど、あの投げ方はマー君の投げ方だよね。やっぱり、なかなか変えられないんだろう。自分でしっくり来ないんだろうと思う」と推察した。

また、高木氏は「ただ、コントロールっていうのは意識で、マー君くらいのセンスがあったら戻ってくると俺は思う」と言い、「だから、動かしたら打ち取れるとか、そういう観念を捨てたほうがいい」と提言。その上で、「やっぱり四隅にいかないと勝てないというふうに、信念を持って練習すると、俺は勝てると思う。まだまだ、投げてる姿とかそういうのは悪くないし、やっぱり持ってるものがいい」と太鼓判を押していた。