さいたまスーパーアリーナは9月19日から、ビールイベント「2025けやきひろば秋のビール祭り」を開始した。期間は23日まで。

ビールによく合う全国各地の味自慢グルメも集合

同イベントは今年で30回目の節目を迎える。今回は、北は北海道から南は沖縄まで、64社400種類以上のクラフトビールが集結する。

30回を記念して、3種類のオリジナルコラボレーションビール「KEYAKI」(Brasserie Knot/北海道)、「欅ノミツコ」(CHORYO/奈良、Y.MARKET BREWING/愛知)、「BEER ALL RIGHT」(U.B.P BREWERY/埼玉、BLUE MAGIC/栃木、ろまんちっく村ブルワリー/栃木)を会場限定で販売する。

KEYAKI

欅ノミツコ

初出店のブルワリーとして、東京の「アンドビール」「NAMACHAん Brewing」、埼玉の「ぬとりブルーイング」、福井の「OUR BREWING」、愛媛の「ヒメビール」、沖縄の「AGARIHAMA BREWERY」も登場する。

バターチキンカレーや仙台牛タン焼き、近江牛100％ハンバーガー、かき氷など、ビールに合う全国各地のグルメやスイーツも販売する。

入場料は無料。開催時間は9月19日が16:00～21:30、20日～22日が11:00～21:30、最終日の23日は11:00～19:00。