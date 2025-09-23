新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、日本時間9月24日（水）午前10時40分より行われる大谷翔平が先発予定のロサンゼルス・ドジャースvsアリゾナ・ダイヤモンドバックスの1戦を無料生中継する。



9月23日（火）現在、53本のホームランを放ち、フィリーズ・シュワーバーとともにナ・リーグホームランランキングトップタイの大谷。54号が飛び出せば、昨年記録した自身の記録に並ぶ。







また、投手としても17日（水）の前回登板では、強豪フィリーズ打線を相手に5回ノーヒットピッチングを披露し、次の先発登板でも好投が期待される。



「ABEMA」ではこの一戦を無料生中継。解説は長谷川滋利、川﨑宗則のダブル解説にてお届けする。ドジャースはマジックを「3」として、このカードでの地区優勝に期待がかかる初戦。24日（水）はぜひ「ABEMA」にて無料でお楽しみください。









■ABEMA 9月24日（水）ロサンゼルス・ドジャースvsアリゾナ・ダイヤモンドバックス 中継概要

・無料

・放送開始日時：9月24日（水）午前10時20分〜

・放送URL：

・解説：長谷川滋利、川﨑宗則

・実況：田中大貴

・進行：森田 真理華











【動画】大谷翔平、53号ホームランがこちら！

ABEMA MLBの公式xより









[速報] 大谷翔平第53号HRでリーグトップに並ぶ



▶︎スマホでアベマでMLB

歴史的瞬間を外出中でも見逃すな！



⚾️平日は毎日アベマでMLB

▶︎土日の試合もハイライトを無料配信中!!



🇺🇸MLB2025

🆚ドジャース × ジャイアンツ

📺アベマで無料ハイライト配信



SPOTVNOW

— ABEMA MLB (@MLB_ABEMA)【関連記事】【了】