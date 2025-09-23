新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、日本時間9月24日（水）午前10時40分より行われる大谷翔平が先発予定のロサンゼルス・ドジャースvsアリゾナ・ダイヤモンドバックスの1戦を無料生中継する。
9月23日（火）現在、53本のホームランを放ち、フィリーズ・シュワーバーとともにナ・リーグホームランランキングトップタイの大谷。54号が飛び出せば、昨年記録した自身の記録に並ぶ。
また、投手としても17日（水）の前回登板では、強豪フィリーズ打線を相手に5回ノーヒットピッチングを披露し、次の先発登板でも好投が期待される。
「ABEMA」ではこの一戦を無料生中継。解説は長谷川滋利、川﨑宗則のダブル解説にてお届けする。ドジャースはマジックを「3」として、このカードでの地区優勝に期待がかかる初戦。24日（水）はぜひ「ABEMA」にて無料でお楽しみください。
■ABEMA 9月24日（水）ロサンゼルス・ドジャースvsアリゾナ・ダイヤモンドバックス 中継概要
・無料
・放送開始日時：9月24日（水）午前10時20分〜
・放送URL：
・解説：長谷川滋利、川﨑宗則
・実況：田中大貴
・進行：森田 真理華
【動画】大谷翔平、53号ホームランがこちら！
ABEMA MLBの公式xより
[速報] 大谷翔平第53号HRでリーグトップに並ぶ
▶︎スマホでアベマでMLB
歴史的瞬間を外出中でも見逃すな！
⚾️平日は毎日アベマでMLB
▶︎土日の試合もハイライトを無料配信中!!
🇺🇸MLB2025
🆚ドジャース × ジャイアンツ
📺アベマで無料ハイライト配信
SPOTVNOW
【関連記事】
【了】