強すぎる…超独走でリーグ優勝を達成した歴代球団（1）25年ぶりから“セ3連…

2025年9月7日、史上最速でセントラル・リーグ制覇を決めた阪神タイガース。他チームを寄せ付けない戦いぶりで、歴史的な独走劇を見せた。NPBの歴史を振り返ると、今季の阪神のように2位以下を大きく引き離し、圧倒的な成績でリーグ優勝を飾った例も存在する。そこで今回は、圧倒的な強さでレギュラーシーズンを制した球団を紹介したい。

広島東洋カープ（2016年）

5人がベストナインを受賞し、四半世紀ぶりのリーグ優勝を果たした2016年の広島東洋カープ。同年が黄金期の初年度となった。

エースの前田健太がチームを去り、苦戦が予想されていた2016年の広島。しかし、ベテランの黒田博樹、新井貴浩らの健闘も光り、レギュラーシーズンが始まれば快進撃を見せ、の健闘も光った。

中でも1番・田中広輔、2番・菊池涼介、3番・丸佳浩が強烈な存在感を放ち、打線を牽引。さらには鈴木誠也が29本塁打と大ブレイクした結果、追い上げる読売ジャイアンツを引き離した。

最終的に2位の巨人とのゲーム差は17.5。チーム打率、本塁打、防御率すべてリーグ1位という、まさに圧倒的な強さで優勝を成し遂げた。

日本一には惜しくも届かなかったが、同年からリーグ3連覇を達成。緒方孝市監督の手腕も光った。

