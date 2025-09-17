17日のプロ野球公示で、北海道日本ハムファイターズは細川凌平を一軍に登録した。
内外野を守る高卒5年目のユーティリティプレーヤー。今季は9試合に出場し、10打数2安打、打率.200という数字が残っている。
ファームでは78試合の出場で打率.271、17盗塁を記録し、得点圏打率は.300をマークしている。
ユーティリティとしてあらゆる事態に備えながら、武器のスピードでもアピールしていきたい。
【関連記事】
【了】
17日のプロ野球公示で、北海道日本ハムファイターズは細川凌平を一軍に登録した。
内外野を守る高卒5年目のユーティリティプレーヤー。今季は9試合に出場し、10打数2安打、打率.200という数字が残っている。
ファームでは78試合の出場で打率.271、17盗塁を記録し、得点圏打率は.300をマークしている。
ユーティリティとしてあらゆる事態に備えながら、武器のスピードでもアピールしていきたい。
【関連記事】
【了】
本記事は「ベースボールチャンネル」から提供を受けております。著作権は提供各社に帰属します。
他媒体からの提供記事の情報について
※本記事は掲載時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。予めご了承ください。