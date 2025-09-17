ボーネルンドは10月10日より、アメリカ発の新商品「バンパス」シリーズの販売を、ボーネルンドショップ(限定店舗)およびオンラインショップで順次開始する。

「バンパス」は、胸の前で抱きかかえる、または背中から背負うことで、まるでハグされているように不思議と落ち着ける抱きぬいぐるみ。触れることで安心感を得られたり、感情を表現するセーフグッズとしての活用も期待されている。

「バンパス」は重さや質感にこだわり、触れたり抱きしめたりする行為そのものが安心感につながるよう工夫されている。約1.1kgの重みのあるアームは、体をしっかりと包み込み、まるでハグされているような感覚を感じることができる。両手を合わせるとハートマークになり、胸には満たされた気持ちを表す3つのハート刺しゅうを施した。ふわふわとした柔らかい肌触りと適度な重量感、手足に内蔵されたビーズという異なる感触もポイントとのこと。ボディカラーは、気持ちを明るくするカラフルな色を採用した。

カラーは4色

また、子どもの感情に深く寄り添えるように、2つの表情を持っていることも特徴。表と裏で異なる表情を持ち、表は眠るような優しい表情、裏は不安を受け止める大きな目をしており、子どものさまざまな気持ちに対応できる。言葉にしづらい感情をバンパスの表情や抱き方で示すことで、コミュニケーションのきっかけを生み出すこともできる。

丸洗い可能なので、いつでも清潔に保てる。

「パンパス」(6,600円)のほか、自由にポーズをつくって遊べる「ムッシーズ」(4,400円)、手のひらサイズのバンパス「ハガプーズ」(1.320円)、何かを触っていると落ち着くという子どものためにぐるぐると裏表をひっくり返して遊べる「インフィニティ・フリッパー」(2,200円)も販売する。

ムッシーズ