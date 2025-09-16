楽天は16日、11月7日（金）～9日（日）台湾・桃園市において開催される『2025桃園アジアプロ野球交流戦』に参加することになったと発表した。

桃園市政府からの要請を受け、野球を通じてチーム、ファン、そして都市間の交流を深めることを目的に開催される。

▼ 参加チーム

・楽天モンキーズ（台湾）

・KTウィズ（韓国）

・東北楽天ゴールデンイーグルス（日本）

▼ 開催日程

・11月7日（金）楽天イーグルスvs.KTウィズ

・11月8日（土）楽天イーグルスvs.楽天モンキーズ

・11月9日（日）楽天モンキーズvs.KTウィズ

▼ 株式会社楽天野球団 執行役員コーポレート本部長 岡田 朋城コメント

「この交流戦は、スポーツイベントの枠を超えた新たな国際交流の機会を創出する場であり、同じ楽天グループに所属する楽天モンキーズと共に、アジア3か国の友好を深める大変貴重な機会と認識しています。そして、ハイレベルな真剣勝負は皆様に興奮と感動をお届けすることでしょう。本交流戦を機に、桃園市との青少年野球交流、観光・文化を通じたインバウンド、アウトバウンドの促進を期待しております。皆様、ぜひ11月に楽天桃園野球場へお越しください」