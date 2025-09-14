セリエA第3節が行われ、カリアリとパルマ・カルチョが対戦した。

日本代表GK鈴木彩艶が所属するパルマは、今シーズン初の公式戦となったコッパ・イタリア1回戦ペスカーラ戦で勝利を収めたものの、その後のリーグ戦では、ユヴェントス戦、アタランタ戦とセリエAの強豪チームとの対戦が続いたこともあり、勝ち点「3」を獲得することはできなかった。今節はカリアリのホームに乗り込み、お互いに今シーズンのリーグ戦初勝利を目指す試合となる。

鈴木がスターティングメンバーに名を連ねた一戦で、最初にチャンスが訪れたのはパルマ。しかし、カリアリGKエリーア・カプリーレが連続セーブを披露し、先制点は許さない。その後、優位に試合を進めていたパルマだったが、ネット揺らしたのはホームのカリアリ。CKの流れの対応で鈴木は一度は反応するも、そのこぼれ球をジェリー・ミナが押し込んだ。

その後もパルマはパトリック・クトローネを中心に圧力をかけるも、決定的なチャンスは作り出せず、カリアリのリードで試合を折り返す。後半に入り56分、カリアリのアンドレア・ベロッティがシュート。パルマDFにディフレクトし、シュートコースが変わるもGK鈴木は冷静に対応し、キャッチする。

1点を追うパルマは、アンドレア・ベルナベが左巻きのシュートを放つも、惜しくも枠を捉えることはできず、前半の失点が重くのしかかる。すると、77分にカリアリが途中出場のマッティア・フェリシが追加点。鈴木は最初のシュートに触れたが、その後ポストの跳ね返りに反応したフェリシが決め切った。

その後スコアは動かず、カリアリが2－0で勝利。今季のリーグ戦初勝利を収めた。パルマは次節、21日に敵地でクレモネーゼとの一戦を控えている。

【スコア】

カリアリ 2－0 パルマ・カルチョ

【得点者】

1－0 33分 ジェリー・ミナ（カリアリ）

2－0 77分 マッティア・フェリシ（カリアリ）