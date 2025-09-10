国際親善試合が9日に行われ、メキシコ代表と韓国代表が対戦した。

日本代表と同じくアメリカ遠征中の韓国代表は、6日のアメリカ代表戦に2－0で勝利しており、日本代表とは逆の順番でメキシコ代表との対戦を迎えた。なお、キム・ミンジェは2試合連続で先発出場したものの、ソン・フンミンはベンチスタートとなっている。一方のメキシコ代表は同日（日本時間7日）に日本代表と対戦し、0－0のドローに終わっていた。

試合は22分にロドリゴ・ウエスカスからのアーリークロスにラウル・ヒメネスが頭で巧みに合わせてメキシコ代表が先制に成功した。

追いかける韓国代表は後半開始からソン・フンミンらを投入すると、65分にソン・フンミンが左足での強烈なボレーシュートを叩き込み、試合を振り出しに戻した。さらに、75分にはオ・ヒョンギュが右足を振り抜いて勝ち越しゴールを挙げた。

このまま試合終了かと思われた90＋4分にサンティアゴ・ヒメネスが左足で華麗なシュートを突き刺し、メキシコ代表が追いついて2－2のドローに終わった。この結果、韓国代表はアメリカ遠征を1勝1分けの無敗で終えている。一方のメキシコ代表は日本代表戦に続いて2試合連続ドローとなった。

【試合結果】

メキシコ代表 2－2 韓国代表

【スコア】

1－0 22分 ラウル・ヒメネス（メキシコ代表）

1－1 65分 ソン・フンミン（韓国代表）

1－2 75分 オ・ヒョンギュ（韓国代表）

2－2 90＋4分 サンティアゴ・ヒメネス（メキシコ代表）

【動画】ソン・フンミンが2試合連続ゴール！