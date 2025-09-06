日本映画専門チャンネルでは、「3ヶ月連続 西島秀俊に浸る」と題し、西島秀俊の出演作を9月9日から特集放送する。

この特集は、監督・真利子哲也×主演・西島秀俊×グイ・ルンメイを迎えた、日本・台湾・アメリカ合作のヒューマンサスペンス映画『Dear Stranger／ディア・ストレンジャー』が12日に全国公開されるのを記念して展開されるもの。

放送ラインナップは、以下の通り。

■9月

●『2/デュオ』(1997年)

監督：諏訪敦彦 構成：諏訪敦彦 ダイアローグ：柳愛里、西島秀俊、渡辺真起子、中村久美

出演：柳愛里、西島秀俊、渡辺真起子、中村久美

セリフや動きを全て現場で役者の即興芝居に任せる斬新な手法で作られた意欲作。西島秀俊のキャリアの中でも重要な1本。同棲中の男女カップルは、男性の“結婚しよう”という言葉で思わぬ方向に揺らいでいく。

●『居酒屋ゆうれい』(1994年) 原作：山本昌代 監督：渡邊孝好 脚本：田中陽造

出演：萩原健一、山口智子、室井滋、三宅裕司、西島秀俊、八名信夫、橋爪功、豊川悦司

再婚しないという約束を破った男性のもとに、幽霊となった前妻が現われ……。居酒屋の店主役の萩原健一に加え、山口智子、幽霊妻役の室井滋らが三角関係を演じたコメディ。西島秀俊、映画初出演作。

●『冷血の罠』(1998年)

監督：瀬々敬久 脚色:井土紀州、瀬々敬久

出演：哀川翔、西島秀俊、黒沢あすか、下元史朗、田中要次、朝岡実嶺

哀川翔×西島秀俊 かつての自殺の真相を巡り再び対峙する、二人の男性の運命を描くミステリー。芥川賞作家・藤原智美原作のサイコミステリーを瀬々敬久が映像化。

●『西島秀俊×監督・真利子哲也 対談インタビュー』(撮り下ろし)

出演：西島秀俊、真利子哲也

■10月

●『ラストレシピ～麒麟の舌の記憶～』(2017年)

監督:滝田洋二郎 原作:田中経一(幻冬舎文庫) 脚本:林民夫

出演：二宮和也、西島秀俊、綾野剛、宮崎あおい、西畑大吾、兼松若人、竹嶋康成、広澤草、グレッグ・デール、ボブ・ワーリー、大地康雄、竹野内豊、伊川東吾、笈田ヨシ

歴史の闇に消えた幻のフルコース“大日本帝国食菜全席”を巡る感動ミステリー。

●『いたいふたり』(2003年)

監督・脚本：斉藤久志

出演：西島秀俊、唯野未歩子、鈴木卓爾、原一男、川越美和、廣木隆一、田中要次、高野志穂

ふたりで居たい?ふたりで痛い? 西島秀俊主演による痛くて、おかしくて、切ないエンターテインメント作品。

●『フリージア』＜PG-12＞(2007年)

監督：熊切和嘉 原作：松本次郎 脚本：宇治田隆史

出演:玉山鉄二、西島秀俊、つぐみ

監督・熊切和嘉×原作・松本次郎。生ぬるい日常を撃ち破る 新・ガンアクション。謎めいた女にスカウトされ、敵討ち執行代理人となった叶ヒロシ。表情ひとつ変えずに引き金を引き、淡々と任務をこなしていく彼の前に、15年前の幻が現れる。極秘の兵器実験。封印された感情。それらはヒロシを運命の決闘へと導いていく。

■11月

●『すべては夜から生まれる』(2003年)

監督・編集：甲斐田祐輔 脚本：木田真

出演：西島秀俊、甲田益也子、水沢螢、川口潤、青崎寿幸、半野喜弘

夜のカフェで知り合い、交差してゆく二組の恋人たちの行方を描いた恋愛映画。恋人と同棲する売れない俳優・山形は、カフェで画家の上原と出会う。ある日、彼は上原の部屋に招かれ、その部屋で上原の恋人・綾と知り合うのだが…。