日本代表のアメリカ遠征4日目。2日後にメキシコ代表との試合を控えた日本代表は、27名全員でトレーニングを実施。GK鈴木彩艶（パルマ・カルチョ／イタリア）がメディア取材に応じた。

残り1年を切ったFIFAワールドカップ26に向けた大事な強化が始まる中、開催地の1つであるアメリカでホスト国との対戦に。アメリカのニュージャージー州・ニューアーク生まれの鈴木は「特段何も感じないですね。生まれてすぐ日本に行ったので」と、ルーツのあるアメリカでの試合には特に思い入れはないとのことだが、強豪国・メキシコを警戒した。

「間違いなくアジアでプレーしていた相手、選手よりもレベルが高いことはわかっていますし、GKとしては2トップの両ヒメネス（ラウル・ヒメネス、サンティアゴ・ヒメネス）はアジアよりもはるかにレベルが高いこともあります。ポストプレーは想定しながらやりたいです」とコメント。FIFAランキングでも日本（17位）より上の13位に位置している相手を警戒。特にストライカー陣については「ポストプレーは特徴だと思いますし、そこに当ててフリックやターンしてシュートが強烈」と語り、「GKとしては全ての準備はしますが、集中していきたいです」と気を引き締めた。

アジア最終予選とは大きく異なり、主導権を握られる展開も容易に想像できる。ケガ人が多い中での守備の統率については「前から行って、前向きで守備できることが一番ですが、後ろに引かなければいけないシーンもあると思います」と語り、「ネガティブに捉えるというよりは、守備でしっかりブロックして、最後ゴールの前に人がいれば大丈夫だと思う」と最後のところをやらせないことが重要だとした。

GK陣ではこれまで招集を受けてきた谷晃生（FC町田ゼルビア）が外れ、東アジアE-1サッカー選手権で初招集を受けてデビューした早川友基（鹿島アントラーズ）がメンバー入り。「初めてやりましたが、まずはキックが上手いというところと、シュートセーブの反射神経が凄く良いので、非常にレベルの高い選手」と印象を語った。また、「間違いなく競争は常にあると思っています」と正守護神の座は約束されていないとし、「練習から良いパフォーマンスをすることを常に心掛けているので、そこはこれまで通り変わらずにやっていきたい」と、改めて気を引き締めた。

メキシコ戦はワールドカップ本大会に向けた最終強化の初戦。「ここがリスタートだと思う」と語る鈴木は「自分自身のパフォーマンスを高めて、ワールドカップに向かうためには結果。内容もそうですが、まずは結果がついてこないと、チームとしてもポジティブな動きが出てこないと思うので、内容にこだわりながらも、まずは結果を求めていきたいと思います」と、しっかりと勝利を収めることを誓った。

メキシコとの国際親善試合は、9月7日（日）日本時間11時キックオフ。NHK総合にて生中継、NHKプラスで同時・見逃し配信、U-NEXTにてリアルタイム配信（有料）・見逃し配信される。