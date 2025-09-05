アメリカン・エキスプレス・インターナショナル, Inc.は9月1日、スモールビジネス(中小店舗)を応援する取り組み「LOVE STREET with SHOP SMALL」を大阪・神戸の商店街で開始した。

LOVE STREET with SHOP SMALL

SHOP SMALLとは、同社が地域に根ざしたスモールビジネスを支援し、その地域全体の活性化を目指すグローバルでの取り組み。米国の金融危機を受け2010年に開始し、以降様々な国や地域で展開されている。日本においては、2017年に横浜でスタートし、翌年から他の地域にも拡大し実施している。これまで、地域のスモールビジネスを応援するお買い物キャンペーンや、支援金の提供を通してショップオーナーの挑戦を応援する取り組み「RISE with SHOP SMALL」、ショップオーナーの販路拡大の機会を提供する取り組み「SHOP SMALLマルシェ」などを通して支援を継続してきた。

LOVE STREET with SHOP SMALLは、同社の加盟店である地域のショップオーナーへの支援や、商店街へのプロモーション展開を通じて街全体に賑わいをもたらすことを目指す取り組みであり、今年は大阪と神戸の商店街において10月3日まで実施する。

さらに、11月には大阪でショップオーナーを対象とした特別セミナーの開催を予定している。同セミナーでは、ショップオーナーに向けて、ソーシャルメディアを活用した情報発信やお店の魅力の伝え方など、スモールビジネスの日々の経営やさらなる挑戦を後押しするノウハウを提供する。

神戸エリア「LOVE STREET with SHOP SMALL in 神戸」

神戸エリアで開催中の「LOVE STREET with SHOP SMALL in 神戸」では、参加店舗に店舗名入りのオリジナル店頭看板やOPEN/CLOSEDボードなどのプロモーションツールを無償提供し、店舗の販売環境づくりや販促活動をサポートする。

また、アメリカン・エキスプレスカード会員向けキャンペーンとして、9月1日～10月3日までの期間、神戸市内の対象店舗にて同カードを利用し、1回税込500円以上買い物をした人に「SHOP SMALL神戸 オリジナルお買い物バッグ」をプレゼントする。また、三宮・元町のアーケードに設置された「ご当地チャーム」のカプセルトイを1回まわすことができる。

左:SHOP SMALL神戸 オリジナルお買い物バッグ/右:神戸ご当地チャーム

大阪エリア「LOVE STREET with SHOP SMALL in 大阪」

「LOVE STREET with SHOP SMALL in 大阪」では、大阪アメリカ村(大阪市中央区西心斎橋エリア)での施策を通じて、訪れる人々に新たな体験価値を提供するサポートする。

9月1日～10月3日の期間、対象店舗で同社カードを利用して1回税込500円以上の買い物をした人に対し、「SHOP SMALLアメリカ村オリジナルアートバッグ」をプレゼントする。また、心斎橋ビッグステップに設置されたカプセルトイにて、アメリカ村をモチーフにしたアートバッグ(全5種)のいずれかがもらえるカプセルトイを1回まわすことができる。