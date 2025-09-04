フェリシモは、世代を超えて愛され続ける作品「らんま1/2」とのコラボアイテムを発表し、ウェブ予約販売を9月2日より開始している。

今回販売するのは、高橋留美子の漫画を原作とする人気TVアニメ「らんま1/2」の世界を、日常で楽しめる新作アイテム10点だ。登場人物をイメージしたウエアや雑貨など、大人が存分に楽しめるラインナップになっている。すべて予約受注販売で、受付期間は2025年9月2日11時～10月13日23時59分まで。購入特典として、「らんま1/2」商品を2点以上申し込んだ人には、商品お届け時に特製ステッカーを1枚プレゼントする。

「らんま1/2 世界観を感じられるコットンチャイナブラウス」(8,250円)

「らんま1/2 世界観を感じられるコットンチャイナブラウス」(8,250円)は、らんまの衣装を参考にデザインされた、らんまとおそろい気分が味わえそうなチャイナブラウス。フラワーモチーフのジャガード織りで仕立てられていて、シンプルな中にも上品な華やかさが魅力だ。大人も合わせやすい落ち着いた印象のシックな赤は、コーデに取り入れやすく、日常で気軽にチャイナテイストが楽しめる。素材は、長いシーズン楽しめるコットン100％。チャイナボタンの下側はスナップボタンになっていて、着やすいのもポイントだ。

「らんま1/2 出前もいける!? のびやかさ シャンプーになれちゃうカットソーチャイナパジャマ」(9,350円)

「らんま1/2 出前もいける!? のびやかさ シャンプーになれちゃうカットソーチャイナパジャマ」(9,350円)

「らんま1/2 出前もいける!? のびやかさ シャンプーになれちゃうカットソーチャイナパジャマ」(9,350円)は、「らんま1/2」に登場する女の子、シャンプーのチャイナ服をモチーフにしたキュートなパジャマ。

淡いくすみブルーにパープルのパイピング、唐草ドットの総柄など、忠実に再現されている。チャイナボタンやサイドのリボンなど、細部までこだわりが感じられるデザインは、ファンにもうれしいポイント。毎晩、シャンプーになった気分を楽しめる。バックポケットには、猫に変身したシャンプーのタグも。素材は、のびやかで着心地のいい綿100％のカットソーだ。

「らんま1/2 Pちゃんとおでかけ シュルっとぬいぐるみパスケース」(3,520円)

「らんま1/2 Pちゃんとおでかけ シュルっとぬいぐるみパスケース」(3,520円)

「らんま1/2 Pちゃんとおでかけ シュルっとぬいぐるみパスケース」(3,520円)は、黒い子ブタのPちゃんそっくりにデザインされたぬいぐるみパスケース。くるんとした尻尾もとってもキュートだ。改札でシュルッと伸びるキーリールには、変身前の姿である良牙の顔がさりげなくプリントされていて、滑り落ち防止のマジックテープ付き背面ポケットにはICカードを一枚収納できるようになっている。いつものバッグに忍ばせて、ヒロインあかねになった気分で、Pちゃんとのお出かけを楽しめる。

「らんま1/2 猫飯店せいろ風バニティポーチ」(4,290円)

「らんま1/2 猫飯店せいろ風バニティポーチ」(4,290円)は、シャンプーが働く中国料理店「猫飯店」の“せいろ”をイメージしたバニティポーチ。「猫飯店」の焼印風のロゴや、持ち手、木目の風合いも◎。側面には継ぎ目や留め具までプリントされていて、細部までこだわりが感じられるデザインだ。中はチャック付きのメッシュポケットや仕切りポケットもたくさんあって、収納力抜群。ごちゃつきがちな身の回りの小物をまとめることができる。内生地は、開けるたびにわくわくするような、らんまたちキャラクターの総柄プリント。

「らんま1/2 らんまとあかねのジャカード織りハンカチ」(1,320円)

「らんま1/2 らんまとあかねのジャカード織りハンカチ」(1,320円)は、おでこをツンとする乱馬＆あかねの胸キュンな名シーンをいつでもどこでも拝めるハンカチだ。タイトルロゴといっしょに、一枚絵のように楽しめる。落ち着いた3色のカラーリングと、高級感のあるジャガード織りで大人テイストに仕上げられているのも◎。素材は綿100％で、使いやすくてポケットにしまいやすいサイズと厚みもポイントになっている。

「らんま1/2 チャイナ服を気軽にまとえる 可憐なシースルーソックス」(1,760円)

「らんま1/2 チャイナ服を気軽にまとえる 可憐なシースルーソックス〈らんま〉」(1,760円)

チャイナ「チャイナ服を気軽にまとえる 可憐なシースルーソックス〈シャンプー〉」(1,760円)

「らんま1/2 チャイナ服を気軽にまとえる 可憐なシースルーソックス」(1,760円)は、らんま・シャンプーそれぞれのチャイナファッションをイメージしたソックス。「らんま」デザインは前面は作中にも登場する牡丹の花が散りばめられた繊細なシースルー素材になっていて、背面は「やかん」をあしらった遊び心のあるデザインになっている。「シャンプー」はイメージカラーのパープルをベースに、チャイナ服をイメージしたソックス。シースルー素材の前面には華やかな蝶がプリントされていて、美しい透け感は、パンプスとの相性も◎。背面には愛用の武器がワンポイントでデザインされている。

「らんま1/2 タッセルがゆらゆら ワッペン風ガジェットポーチ」(3,960円)

「らんま1/2 タッセルがゆらゆら ワッペン風ガジェットポーチ」(3,960円)

「らんま1/2 タッセルがゆらゆら ワッペン風ガジェットポーチ」(3,960円)は、「らんま1/2」の世界観を凝縮したようなポップなデザインのガジェットポーチ。しっとりきめ細やかなテクスチャーの合皮に、囲み刺しゅうがほどこされたワッペン風イラストやロゴが散りばめられている。がばっと開くとレモンイエローの鮮やかな内生地に、大小5つのポケットが付いていて、モバイルバッテリーやイヤホンなどの持ち運びはもちろん、アクスタなど推し活グッズを収納するのにもぴったり。大容量なので、たっぷり入る。引き手には、らんまをイメージした朱赤のタッセルが付いているのもポイントだ。

「らんま1/2 ばしゃぁ! 悲劇的瞬間もキュートに着こなす らんまと玄馬のトレーナー」(1着 6,490円)

ばしゃぁ! 悲劇的瞬間もキュートに着こなす らんまと玄馬のトレーナー

「らんま1/2」の世界観には欠かせないオノマトペ文字が、中国由来のさがら刺しゅうでデザインされたトレーナー。「ばしゃぁ」と水をかぶって女らんまとパンダに変身するシーンを、モコモコとした立体的な刺しゅうの効果音と、背面のプリントでコミカルに再現。ポップでキュートなデザインに仕上げられています。コーデを選ばないカラーと、ふんわり着られるゆったりシルエットは大人かわいい着こなしにも◎。ほどよい厚みながらも軽くて滑らかな着心地のポリエステル混素材で、季節を問わず活躍してくれる。

「らんま1/2 玄馬になりきれる！ もふもふフード付きスヌード」(3,960円)

玄馬になりきれる! もふもふフード付きスヌード

スヌードにセットされた裏地付きのフードをかぶると、玄馬パンダに変身できる夢のアイテム。手ざわり抜群のボア素材に、刺しゅうで表現された玄馬パンダの眼差しや鼻、ぴょこんと飛び出た細長い耳もリアルに再現されていて、もふもふとした触感に包まれるたびに癒やされる。寒い季節のキュートなお供として、おうちでのリラックスタイムにおすすめだ。