全国内航タンカー海運組合では、2026年に発行予定の「内航タンカー就業促進パンフレット」（仮称）に掲載する写真の募集を行っている。募集期間は9月30日まで。応募は全国内航タンカー海運組合のサイトにある「内航タンカー就業促進パンフレット」(仮)写真募集フォームにて受け付ける。

募集する企画テーマは、「BESTSHOT from ○○」(仮)。船舶・設備関連、人物・職場環境、海・港・風景など、内航タンカーにまつわる、さまざまな瞬間を切り取った写真の応募を受け付ける。

募集対象者は、現役船員(内航タンカー、その他の内航船に乗船経験のある方)、海事関係カメラマン(プロ・アマチュア問わず)、船舶ファン(内航船に興味を持つ一般の方)、海事系学校に通う学生やその家族。

応募条件は、応募者本人が撮影した写真に限ること、人物が写っている場合は、事前に本人の承諾を得ること、会社機密に関わる情報が写り込んでいないことを確認すること。また、安全への配慮として、撮影のための危険な行為や立ち入り禁止区域・施設での撮影は避けること、船舶の安全運航に支障をきたすような撮影は行わないこと。

なお、掲載可否について個別のご連絡は行わない。応募した写真は、パンフレット掲載および組合の広報活動にて使用する。