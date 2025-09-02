このまま”出番なし”…？広島、今季はいまだ1軍出場ゼロの選手6人

レギュラーシーズンの佳境に入っている2025年のプロ野球。今季も主力の故障や不調など、様々な要因で選手の入れ替えが行われ、多くの選手が一軍の舞台を経験している。一方で、開幕から二軍暮らしが続き、一軍未出場の選手も少なくない。ここでは、ここまで一軍出場がない広島東洋カープの選手を紹介したい。

松山竜平

・投打：右投左打

・身長／体重：176cm／96kg

・生年月日：1985年9月18日

・経歴：鹿屋中央高 - 九州国際大

・ドラフト：2007年大学生・社会人ドラフト4巡目（広島）

近年は代打の切り札として存在感を示していたが、昨季は打率1割台と悔しいシーズンを過ごした松山竜平。今季はここまで一軍出場なしと厳しい立場に置かれている。

2007年大学生・社会人ドラフト4巡目で広島東洋カープに入団すると、プロ6年目の2013年に2桁10本塁打を放ち、一軍に定着した。

その後はレギュラー格となり、2017年には120試合の出場で打率.326（規定未満）、14本塁打、77打点をマーク。

さらに、翌2018年には自身初の規定打席をクリアし、124試合出場、打率.302、12本塁打、74打点の活躍。2021年以降は代打起用がメインとなったが、卓越した打撃技術でチームを支えた。

しかし、昨季は2度の二軍降格を味わい、65試合の出場で打率.178、1本塁打と低迷。プロ18年目を迎える今季は一軍出場がなく、二軍暮らしが続いている。

ファームでは、ここまで46試合出場で打率.244、1本塁打、10打点の成績。状態を上げ、再び一軍の舞台で輝きを放てるか。

黒原拓未

・投打：左投左打

・身長／体重：173cm／82kg

・生年月日：1999年11月29日

・経歴：智弁和歌山高 - 関西学院大

・ドラフト：2021年ドラフト1位（広島）

昨季は53試合に登板するなど、リリーフでブレイクを遂げた黒原拓未。しかし、今季は左膝半月板の手術により、長期離脱を強いられ、公式戦の登板がない状況だ。

関西学院大から2021年ドラフト1位で広島東洋カープに入団。ルーキーイヤーから開幕一軍入りを果たしたが、12試合登板、防御率6.52と思うような結果を残せなかった。

翌2023年は先発で一軍定着を目指したが、わずか5試合の一軍登板で、防御率10.66と精彩を欠くピッチングが目立った。

プロ3年目の昨季は先発で開幕を迎えたものの、開幕直後に中継ぎに配置転換。そのまま一軍へ定着した。

同年は自己最多の53試合登板、4勝3敗3ホールド、防御率2.11の好成績をマーク。キレのあるカットボールを武器に奪三振率10.11と高いパフォーマンスを発揮した。

だが、プロ4年目の今季は、春季キャンプ中に左膝の違和感により離脱。5月上旬に左膝半月板の手術を実施し、ここまで一軍、二軍ともに未登板となっている。実戦復帰にこぎ着け、来季につなげていきたい。

韮澤雄也

・投打：右投左打

・身長／体重：175cm／85kg

・生年月日：2001年5月20日

・経歴：花咲徳栄高

・ドラフト：2019年ドラフト4位（広島）

一軍では苦しいシーズンが続いている韮澤雄也。高卒6年目を迎えるだけに、そろそろ主力級として名を上げたいところだ。

花咲徳栄高では1年秋から正遊撃手を務め、3年時には高校日本代表に選出。強打の遊撃手として注目を集め、2019年ドラフト4位で広島東洋カープに入団した。

プロ入り後はファームで着実に経験を積み、高卒3年目の2022年に一軍デビュー。翌2023年には自身初の開幕一軍入りし、45試合に出場したが、打率.140、3打点と思うような結果は残せず。

さらに、クライマックスシリーズ（CS）ではスタメンに抜擢されるも、2打数無安打と期待に応えることができなかった。

昨季は11試合の出場で打率.133に終わり、高卒6年目の今季は現時点で一軍出場がない状況だ。二軍でもここまで46試合出場、打率.214、1本塁打、7打点と低調な数字が並んでいる。

チームの内野陣を見ると、育成出身の高卒4年目・前川誠太が台頭。より厳しい立場となっているだけに、巻き返しを図りたい。

ケムナ誠

・投打：右投右打

・身長／体重：190cm／96kg

・生年月日：1995年6月5日

・経歴：日南高 - 日本文理大

・ドラフト：2017年ドラフト3位（広島）

昨季は5試合の登板にとどまるなど、近年は不本意なシーズンを過ごしているケムナ誠。プロ8年目の今季は、現時点で一軍登板なしと正念場を迎えている。

日本文理大から2017年ドラフト3位で広島東洋カープに入団。プロ3年目の2020年にリリーフとして一軍に定着し、41試合登板、1勝1敗11ホールド、防御率3.88を記録した。

2022年は自己最多の43試合に登板し、4勝14ホールド、防御率3.20の好成績をマーク。3年連続で40試合以上に登板するなど、ブルペン陣を支えた。

しかし、翌2023年は24試合と登板機会が減少。同年9月に右肘のクリーニング手術を敢行すると、昨季は状態が上がらず、わずか5試合の一軍登板でシーズンを終えた。

今季は開幕からファームを主戦場とし、二軍でも21試合登板、1勝1敗1セーブ、防御率4.94と低迷している。残りのシーズンで、一軍昇格のチャンスを掴めるか。

宇草孔基

・投打：右投左打

・身長／体重：185cm／84kg

・生年月日：1997年4月17日

・経歴：常総学院高 - 法政大

・ドラフト：2019年ドラフト2位（広島）

高い身体能力を誇るも、一軍に定着できないシーズンが続いている宇草孔基。プロ6年目の今季はファームで低迷しており、一軍出場がない状況だ。

常総学院高、法政大を経て、2019年ドラフト2位で広島東洋カープに入団。ルーキーイヤーはシーズン終盤に一軍デビューすると、翌2021年は43試合の出場ながら打率.291、4本塁打、14打点、6盗塁と潜在能力の高さを示した。

しかし、その後はブレイクに至らず、2023年はまさかの一軍未出場。昨季は4月だけで3本塁打を放つなど飛躍の兆しを見せたが、夏場に腰痛により離脱した。

同年は、最終的に41試合の出場で打率.242、3本塁打、8打点、3盗塁という成績でシーズンを終えた。

プロ6年目の今季は一軍争いに絡めず、二軍でも38試合の出場で打率.213、2盗塁と寂しい数字が並んでいる。

同じポジションでは大盛穂が頭角を現しているだけに、残りシーズンでなんとか浮上の足掛かりを掴みたい。

大道温貴

・投打：右投右打

・身長／体重：180cm／91kg

・生年月日：1999年1月20日

・経歴：春日部共栄高 - 八戸学院大

・ドラフト：2020年ドラフト3位（広島）

2023年には48試合に登板するも、昨季から不本意なシーズンを過ごしている大道温貴。プロ5年目の今季は二軍での生活が続き、一軍未登板となっている。

八戸学院大から2020年ドラフト3位で広島東洋カープに入団。ルーキーイヤーはリリーフで開幕一軍スタートを掴み、6月からは先発に回った。最終的に24試合の登板(7先発)で4勝4敗3ホールド、防御率4.75を記録。

プロ3年目の2023年は再びリリーフに専念し、自己最多の48試合に登板。3勝1敗10ホールド、防御率2.72の好成績を収めた。

しかし、昨季は活躍を継続することができず、一軍ではわずか4試合登板、防御率10.38と低迷。シーズンの大半を二軍で過ごした。

今季も開幕からファーム暮らしが続いており、32試合の登板で1勝2敗4セーブ、防御率4.36と目立つ数字を残せていない。残りのシーズンで、一軍昇格を手繰り寄せる投球を見せたい。

