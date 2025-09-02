【試合速報】高校日本代表 対 沖縄県高校選抜、スタメン発表！　先発メン…

侍ジャパンU18代表 最新情報

「侍ジャパンU-18壮行試合 高校日本代表 対 沖縄県高校選抜」が2日、沖縄セルラースタジアム那覇で開催。試合に先立ち、両チームのスターティングメンバーが発表された。

高校日本代表は、末吉良丞（沖縄尚学）が先発。今夏の甲子園準決勝で対戦した山梨学院の捕手・横山悠とバッテリーを組み、地元・沖縄のマウンドに上がる。

対する沖縄県高校選抜は、同じく沖縄尚学の新垣有絃が先発する。クリーンナップには比嘉大登（沖縄尚学）、宜野座恵夢（沖縄尚学）、砂川誠吾（エナジックスポーツ）が入った。

なお、試合は雨天のため、開始が遅れる見込みとなっている。

沖縄県高校選抜

1番（二）イーマン琉海（エナジックスポーツ）

2番（遊）真喜志拓斗（沖縄尚学）

3番（指）比嘉大登（沖縄尚学）

4番（捕）宜野座恵夢（沖縄尚学）

5番（中）砂川誠吾（エナジックスポーツ）

6番（三）安谷屋春空（沖縄尚学）

7番（右）福本琉依（エナジックスポーツ）

8番（一）新垣瑞稀（沖縄尚学）

9番（左）譜久里樹（沖縄工）

（投）新垣有絃（沖縄尚学）

高校日本代表

1番（遊）岡部飛雄馬（敦賀気比）

2番（左）藤森海斗（明徳義塾）

3番（三）為永皓（横浜）

4番（中）阿部葉太（横浜）

5番（捕）横山悠（山梨学院）

6番（二）奥村凌大（横浜）

7番（一）大栄利哉（学法石川）

8番（指）川口蒼旺（神戸国際大付）

9番（右）坂本慎太郎（関東第一）

（投）末吉良丞（沖縄尚学）

