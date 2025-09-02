6,000作品以上のアニメが見放題の「dアニメストア」では、魅惑のヒロインがストーリーを彩る「ハーレムアニメ」をテーマに、対象コミックの全巻セットを30％OFFで購入できるキャンペーンを開催している。

dアニメストアでは会員以外でも電子書籍の購入が可能、ドコモ以外の端末でも利用できる。

●ハーレムアニメ特集のコミック全巻セットは28タイトル

■無職転生 ～異世界行ったら本気だす～／1～22巻セット



15,043円 → 10,520円

■異種族レビュアーズ／1～11巻セット



7,964円 → 5,572円

■終末のハーレム セミカラー版／1～18巻セット



12,243円 → 8,569円

■異世界迷宮でハーレムを／1～11巻セット



7,590円 → 5,306円

■ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか／1～10巻セット



5,998円 → 4,194円

■化物語／1～22巻セット



17,424円 → 12,188円

●【魅惑のヒロイン大集合！ハーレムアニメ特集 コミック全巻セット割ラインナップ】※順不同

無職転生 ～異世界行ったら本気だす～、異種族レビュアーズ、終末のハーレム セミカラー版、異世界迷宮でハーレムを、ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか、化物語、ソードアート・オンライン、盾の勇者の成り上がり、世界最高の暗殺者、異世界貴族に転生する、異世界はスマートフォンとともに。、勇者、辞めます、現実主義勇者の王国再建記、俺は星間国家の悪徳領主！、精霊幻想記、ピーター・グリルと賢者の時間、最強陰陽師の異世界転生記～下僕の妖怪どもに比べてモンスターが弱すぎるんだが～(コミック)、空戦魔導士候補生の教官、機巧少女は傷つかない、ハンドレッド、トリニティセブン 7人の魔書使い、夫婦以上、恋人未満。、はじめてのギャル、六畳間の侵略者！？、五等分の花嫁、女神のカフェテラス、てんぷる、彼女がフラグをおられたら、君のことが大大大大大好きな100人の彼女

【キャンペーン期間】

2025年9月1日(月)～2025年9月14日(日)

※セットおよび記載価格は、2025年7月2日時点の配信情報を対象としている。

各詳細は特集ページにて。