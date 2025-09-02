日本サッカー協会は2日、9月に行われる国際親善試合メキシコ代表戦、アメリカ代表戦に向けて、DF菅原由勢（ブレーメン）を追加招集することを発表した。

DF安藤智哉（アビスパ福岡）がケガのため活動不参加が決定し、追加招集選手は後日アナウンス予定だった。得意とするポジションは異なるが、第2次森保ジャパンでは継続的に招集されてきた菅原に白羽の矢が立った。日本代表は現地1日から活動を開始する。