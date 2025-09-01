浦和レッズは1日、大分トリニータに育成型期限付き移籍中のDF藤原優大が、両クラブならびに選手合意のもとで同契約を解除して、保有元に復帰することを発表した。

2002年6月29日生まれの藤原は現在23歳。青森山田で選手権優勝も経験したセンターバックは、2021年に浦和レッズに入団。その後は、恩師である黒田剛監督が率いるFC町田ゼルビアやSC相模原、2024シーズンよりプレーする大分トリニータへと育成型期限付き移籍を繰り返しており、同期間を1年間延長した今シーズンは、ここまでJ2リーグで17試合に出場していた。

まず藤原は、1年半に渡ってプレーした大分トリニータ退団に際して、クラブ公式サイトにてコメントを残している。

「大分トリニータに関わる全ての皆様約1年半お世話になりました。このようなチーム状況でこのチームを発つこと、そしてまったく勝利に貢献できなかったこと、すごく申し訳なく思います。ただ、もう居なくなる自分を戦力として最後まで考えてくれて、試合に使ってくれた片さん、竹さん、吉岡さんには本当に感謝していますし、必要としてくれる事がこんなにも嬉しい事なのかと実感しました。改めてぼくに関わる全ての人ともっと勝利を分かち合いたかったです。寂しいですが、これ以上後悔しないように浦和で謙虚に大きく成長してきます。本当にありがとうございました 大分だいすきです」

また、浦和レッズに復帰する藤原は、クラブ公式サイトにてコメントを残している。

「浦和レッズに関わる全てのみなさま、お久しぶりです。このたび、浦和レッズに復帰しました藤原優大です。プロ入りしてからの5年間、浦和でプレーした時間は短かったですが、クラブのみなさんからたくさんのことを学ばせてもらいました。そのときの恩を返したいと思います。このチームのために、自分の役割を全うして全ての力を出したいと思います。よろしくお願いします」