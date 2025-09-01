年齢を重ねるにつれ、白髪や抜け毛、パサつきなど、悩みが増えがちな毛髪。普段からケアしているつもりなのに、一向に改善されないという方は、毛髪ではなく”頭皮”に原因があるのかもしれません。
毛髪のトラブルと頭皮環境には、どのような関係があるのでしょうか？
今回は、毛髪や頭皮ケアの専門家であるDr. TOUHI CLINIC院長の勇亜衣子先生に、頭皮の状態をチェックする方法や、すこやかな毛髪を育てるために普段からできるケア方法を教えていただきます。
本記事は「健康美塾by第一三共ヘルスケア」から提供を受けております。著作権は提供各社に帰属します。
他媒体からの提供記事の情報について
※本記事は掲載時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。予めご了承ください。
皆さまの健やかなライフスタイルをつくるパートナーとして、第一三共ヘルスケアがお届けします。健康・セルフケアに役立つ情報を紹介していきます。