年齢を重ねるにつれ、白髪や抜け毛、パサつきなど、悩みが増えがちな毛髪。普段からケアしているつもりなのに、一向に改善されないという方は、毛髪ではなく”頭皮”に原因があるのかもしれません。

毛髪のトラブルと頭皮環境には、どのような関係があるのでしょうか？

今回は、毛髪や頭皮ケアの専門家であるDr. TOUHI CLINIC院長の勇亜衣子先生に、頭皮の状態をチェックする方法や、すこやかな毛髪を育てるために普段からできるケア方法を教えていただきます。