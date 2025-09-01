日経BPは8月25日、「シティブランド・ランキング ―住みよい街2025―」を発表した。調査は2025年5月15日～6月6日、全国のビジネスパーソン2万1127人を対象にインターネットで行われた。

ビジネスパーソンが考える住みよい街ランキング

本調査では、実際に住んでいる街/直近で住んでいた街(全国の市および東京23区)に対する「住みよさ」について尋ねた。具体的には、「安心・安全」「快適な暮らし」「生活の利便性」「生活インフラ」「医療・介護」「子育て」「自治体の運営」「街の活力」の8分野・合計39の評価項目について尋ね、その回答の集計結果をランキングとしてまとめた。

その結果、ビジネスパーソンが考える住みよい街の首位は「千代田区」(東京都)となった。以下、2位「港区」、3位「中央区」と続き、東京の「都心3区」が全国の住みよい街のトップ3を占めた。トップ30を見てみると、東京都の自治体が圧倒的に多く15団体がランクインしている。トップ30に複数自治体がランクインした都道府県は、東京都以外では、千葉県(3団体)、愛知県、大阪府、兵庫県、福岡県(各2団体)の1府4県だった。

エリア別トップ3

エリア別のランキングをみていくと、北海道・東北エリアでは、札幌市(北海道)が1位に。2位は旭川市(北海道)、3位は須賀川市(福島県)と続いた。関東エリアでは、1位が千代田区(東京都)、2位は港区(東京都)、3位中央区(東京都)だった。中部エリアでは、1位が長久手市(愛知県)、2位が桑名市(三重県)、3位は三島市(静岡県)と豊川市(愛知県)だった。近畿エリアでは、1位が明石市(兵庫県)、2位が西宮市(兵庫県)、3位が吹田市(大阪府)。中国・四国エリアでは、1位が東広島市(広島県)、2位が松山市(愛媛県)、3位が坂出市(香川県)。九州・沖縄エリアは、1位が大村市(長崎県)、2位が福岡市(福岡県)、3位が大野城市(福岡県)となった。