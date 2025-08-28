デベロップは9月25日、コンテナホテル「HOTEL R9 The Yard 本庄若泉」を、埼玉県本庄市に開業する。

HOTEL R9 The Yard 本庄若泉 外観

「HOTEL R9 The Yard(ホテル アールナイン ザ ヤード)」シリーズは、建築用コンテナモジュールを利用したコンテナホテル。客室(13㎡)は、隣室と壁を接していないため、静かでプライバシー性に優れている。室内には、ベッド、ゆったり使用できるユニットバス、冷凍冷蔵庫、電子レンジ、加湿空気清浄機などを備えており、シンプルかつ高い快適性が特徴。

今回オープンした「HOTEL R9 The Yard 本庄若泉」は、関越自動車道「本庄児玉IC」より車で約7分の国道17号沿いに立地。出張などビジネスでの利用のほか、周辺にはゴルフ場も複数あるため、プレー前後の宿泊にも適している。

客室構成は、ダブルルーム38室、ツインルーム6室の全44室。宿泊料金は、ダブルルームが1泊1名6,200円、2名8,700円。ツインルームが1泊6,200円、2名9,700円。

同ホテルは、災害など有事の際には「レスキューホテル」としての役割を担っている。すでに本庄市とは災害協定を締結しており、地域活性化に寄与するホテルを目指す。

予約は、9月18日の15時から受け付ける。