読売ジャイアンツ・岡田悠希、2軍戦で第8号ホームラン！持ち前の長打力を…

プロ野球　最新情報
　読売ジャイアンツの岡田悠希は27日、東北楽天ゴールデンイーグルスとの二軍戦に途中出場。同試合の8回には、持ち前の長打力を発揮した。
 
　岡田はこの日、6回表の守備から中堅として出場。その裏の第1打席では楽天の2番手・小孫竜二と対戦したが、三ゴロに倒れた。
 

 
　巨人が5-2とリードして迎えた8回。無死走者なしの場面で、岡田に第2打席が回ってきた。
 
　楽天の3番手・林優樹が投じたスライダーを振り抜くと、大きな当たりが右翼へ飛び、防球ネットに突き刺さる第8号ホームランとなった。
 
　試合は巨人が8-2で勝利。この日の岡田は、2打数1安打の内容だった。
 
　岡田は今季、一軍で7試合に出場して打率.143、2打点。一方、二軍では77試合の出場で打率.287、8本塁打、36打点の成績を残している。
 
　大卒4年目の岡田だが、最終盤での一軍昇格はあるのだろうか。




【動画】さすがの長打力、岡田悠希の8号ホームランがこれだ！
DAZNベースボールの公式Xより
 

 

打った瞬間

綺麗すぎるライナーが一直線
岡田悠希 ファーム第8号ホームラン

⚾プロ野球 ファーム(2025/8/27)
🆚巨人×楽天
📱Live on DAZN

— ⚾️DAZNベースボール (@DAZNJPNBaseball)


 
【関連記事】




 
【了】