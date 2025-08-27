「将来の“なりたい自分”がまだわからない」という悩みを抱えるみなさんに、いろいろな企業で活躍する先輩たちの姿を通してロールモデルを見つけてもらう企画「#先輩ロールモデル」。



今回は自動車メーカー「マツダ」で広報担当者として欧州での発表会や試乗会に携わったのち、サステナビリティの取り組みの発信に携わる青柳実可子さんにインタビュー。広報の業務内容や会社の魅力、就活で意識していたことについて詳しくお話を伺いました！！





プロフィール：青柳 実可子さん



・入社後、４年間は商品の広報担当者として、新型車の欧州での発表会やメディア向け試乗会を担当。

・学生時代は教育学部 英語専攻。大学での学びを活かしながら、日常的に海外担当者とのやり取りをしていた経験も。

・2024年からマツダのサステナビリティの取り組みを発信する業務に携わる。

社会人編

広報は会社への信頼にもつながる重要な仕事

ーー簡単に自己紹介をお願いします。

マツダ株式会社コーポレートコミュニケーション本部の青柳と申します。2020年に新卒でマツダに入社し、広報本部に配属されました。入社から4年間は商品の広報を担当しており、昨年からは同じ広報本部内の別の部門で、サステナビリティ関連の情報を発信する業務に携わっております。





ーー入社後4年間担当された、商品の広報の仕事内容について詳しく教えてください。

商品の広報担当の目的は、担当商品の認知獲得やお客様の興味関心を喚起することです。文字通り「広く報じる」ため、新聞、テレビ、そして自動車専門誌などのメディアに向けて情報発信をするのが主な仕事になります。

具体的に私が行っていたのは、まだ世の中に発表されていない新型車の発表に向けた広報業務です。これには大きく2つのステップがあります。

1つ目は「広報戦略の策定」です。発表にあたり、いつ、どこで、どのように発表するのが最も認知を獲得でき、会社にとって効果的なのか、という戦略を立てることから始まります。

2つ目は、「その戦略に基づいた準備」です。例えば、メディアの方に商品の特徴や提供価値を伝えるための資料を作成したり、質疑応答で使う想定問答集を準備したり、発表会で使うプレゼンテーションを作成したりといった業務です。準備から発表まで約1年間かける、非常に息の長い仕事でした。



ドイツ試乗会の様子

ーー海外でのお仕事も多いのでしょうか？

自動車業界の面白さの1つですが、こうした発表会は国内だけでなく海外でも行われます。私の場合は、ヨーロッパでの発表会と試乗会を担当し、現地の広報担当者と連携しながら日々業務を進めていました。

そのため、広報として日常的に英語を使っていましたし、マツダでは広報だけでなくさまざまな職種の方が英語を使って海外の方とやり取りをしています。こうしたダイナミックな仕事ができるところが、自動車業界、そしてマツダで働く魅力の1つだと感じています。もともと英語が好きで、大学でも専攻していましたが、就職してから自分を助けてくれるツールとして非常に役立っていると感じます。

ブリュッセルモーターショー

ーー現在のお仕事について詳しく教えてください。

マツダ広報の中の「サステナビリティに関する情報発信」を担当しています。例えば、「マツダは環境に対してこういう取り組みをしています」「従業員が働きやすい環境を作るため、こんな制度があります」といったマツダが企業として、また社会全体が持続可能であり続けるための取り組みを情報として発信しています。こうした情報発信は、透明性をもって行うことでマツダへの信頼にも繋がる、非常に重要な仕事です。

具体的な業務としては、マツダの「サステナビリティ」に関するサイトの更新を担当しており、年に一度の大きな更新に向けて、掲載内容の比較検討や原稿作成を行っています。

マツダは「個々のキャリアに向き合ってくれる」会社





学生時代編

ーー続いては、学生時代についてお聞きしていきたいと思います。学生時代に特に力を入れていたことについて教えてください。

大学では教員を目指しており、教育学部の英語課程を履修していました。特に力を入れていたことの1つは、やはり英語の勉強です。話すのがあまり得意ではなかったので、そこを強化するために4ヶ月間イギリスへ留学しました。留学プログラムがたまたまイギリスで、仕事も偶然ヨーロッパ担当だったので、留学で得た文化の知識やヨーロッパの方々と話すという経験は実際の仕事の場でも活かされたと思います。

他にも学科の行事運営に力を入れていました。私はサークルには入っていなかったのですが、年に2〜3回合宿があるような行事の多い学科で、その企画や運営にかなり力を入れていました。





青柳さんの学生時代の就活モチベーショングラフ





ーー学生時代の経験が仕事に役立っていると感じる点を、詳しく教えてください。

スキル面では、やはり英語です。入社してすぐに海外担当者との会議やメールのやり取りが必要な部署だったので、英語は自分を助けてくれるツールとして、学生時代に頑張ってきてよかったと心から思っています。

経験面では、教育実習の経験が間接的に役立っています。広報という仕事は、相手の立場に立って物事を分かりやすく伝えることが求められます。教育実習で「どうすれば生徒に分かりやすく伝わるか」を生徒の立場になって考え続けた経験や視点は、現在の広報の仕事にも活きていると感じます。





ーー就職活動では、他にどのような業界を受けていましたか？

就活を始めた当初は、まだ活動の軸が定まっていなかったので、業界を絞らずに手当たり次第に受けていました。メーカー、旅行会社、通信、インフラなど、本当にいろいろです。地元が九州なので、西日本の企業を中心に受けていました。

就活の中盤で、「教育に携わること」「英語を使うこと」のいずれか、または両方ができる会社という軸が見えてきました。それからは、グローバル企業の人事職や教育系の業界を中心に受けるようになりました。





ーー就職活動の軸が見つからず、モチベーションが下がった時期をどう乗り越えましたか？

下がった理由は、単純に「やりたいことが分からなかった」からです。周りも教員志望が多く、どう就活を進めたらいいか、軸とは何かも分からないまま手当たり次第に面接を受けていました。軸がないので、自分の言葉に気持ちが乗っていない感覚があり、当然うまくはいきませんでした。

乗り越えるきっかけは、「やりたいこと・軸が見つかった」ことです。ある教育系企業の面接を受けた際、教育について話している自分の言葉に嘘がなく、熱意が乗っていることを実感できたのです。結果も良かったことから、「自分は教育と英語を軸にしよう」と決めることができ、そこからはモチベーションを上げて取り組むことができました。





ーー教員ではなく、企業への就職を選んだことに後悔はありませんか？

今の仕事がとても好きなので、後悔は全くありません。なぜ後悔がないかを考えると、教職課程を最後までやり遂げ、免許も取得した上で、「教員になるか」「一般就職をするか」という選択肢を自分の中でテーブルに並べ、しっかり悩み、考え抜くことができたからだと思います。その結果、自分自身が納得して今の道を選べたことが、後悔のなさにつながっていると感じます。悩むことは決して悪いことではなく、私にとっては非常に大事なプロセスでした。





ーー最終的にマツダに入社を決めた理由を教えてください。

面接をしていく中で、マツダが最も「この会社で私がやりたいこと」を否定せずに受け止めてくれたからです。「やりたいことがある人の背中を押し、一人ひとりのキャリアに向き合ってくれる会社だ」と感じ、入社を決めました。

実際に入社後も、英語を使う頻度の高い部署に配属していただけましたし、現在担当しているサステナビリティの領域も、私自身が希望して実現した異動です。入社前に感じた「個々のキャリアに向き合ってくれる」という印象は今も変わらず、この会社に入ってよかったと思っています。





ブリュッセルモーターショーでの集合写真





ーーマツダの働きやすさについて、詳しく教えてください。

大きく3つあります。

1つ目は、コアタイムのないスーパーフレックスタイム制度です。始業・終業時間を自由に決められる制度で、出勤時間を調整したり、通院のために一時的に仕事を抜けたりと、個人の裁量で柔軟に働くことができます。

2つ目は、リモートワークが可能な点です。一律の出社義務はなく、業務内容や個人の状況に応じてリモートと出社を組み合わせたハイブリッドワークができます。

3つ目は、充実した育児・時短勤務制度です。育児休職は国の基準より長く、3歳まで。時短勤務も国の基準より長く小学校卒業まで利用できます。ライフステージが変わっても、誰もが働き続けやすい環境が整っていると感じます。



業務中の様子

ーー本社のある広島での勤務経験についても教えてください。広島で働く魅力は何ですか？

一番の魅力は自然が豊かなところです。山も海も近く、市の中心部から車で1時間も走れば、スキーやキャンプなどアウトドアが楽しめます。ドライブスポットも多いので、車好きには最高の土地です。

一方で、街自体は非常にコンパクトなので、車がなくても公共交通機関で快適に生活できます。入社して数年経ってから車を買う社員も多いですね。私自身も海が好きなので、同期とドライブに出かけるなど、自然に触れながら楽しく生活していました。





就活では採用担当者の“意図”を考えるようにしていた

会員限定はここまで



ーー続いて、エントリーシート（ES）の書き方についてお伺いします。自己PRは、ご自身で考えるだけでなく、ご両親やご友人にもヒアリングして書かれたそうですね。

ストレートに「私の強みって何だと思う？」と聞いていました。それに加えて、「どういう場面でそう思った？」と具体的なエピソードも聞くことで、客観的な視点をそのままESに反映させるようにしていました。

私の場合は就職活動について両親にもよく相談していて、協力的だったので聞きやすかったですね。むしろ、友人への質問の方が少し恥ずかしさがありました。周りは教員志望が多く、就活の話題が少なかったので。ですが、みんな快く協力してくれました。やはり、人に聞くことで自分を客観的に見つめられたのは、すごく良かったと思います。





ーー志望動機の書き方についても教えてください。

一般的な言葉で終わらないように、「なぜ自分がそう思うのか」という自分自身の原体験と結びつけて書くことを強く意識しました。ESは文章でしか人柄が伝わらないので、誰が読んでも「この人と会って話してみたい」と思ってもらえるような、オリジナリティのある内容を心がけていました。





ーー「ガクチカ」は、ご自身の強みが伝わるように、どんな工夫をされましたか？

私の強みとして「問題認識解決力」を挙げていたので、それが伝わるエピソードとして学習塾でのアルバイト経験を書きました。具体的には、「塾の生徒一人ひとりの現状や課題を分析し、個別の学習方法を提案・指導することで成績アップに貢献した」という話です。「何が問題で、それをどう解決したのか」というプロセスが明確に伝わるように、具体的なエピソードを盛り込みました。



ーー長所と短所についてお伺いします。「スキルではなく人柄を見られている」と感じたそうですが、それを意識した具体的なエピソードはありますか？

これはESや面接の全ての質問で気をつけていたことですが、常に採用担当者の立場に立って「この質問の意図は何か？」を考えるようにしていました。その中で長所と短所という質問は、その人のスキルではなく「人柄」を知りたいのだと考えました。

例えば「英語力があります」とアピールするのではなく、「TOEICで900点を取るために、負けず嫌いな性格から半年間毎日勉強を続けました。私には継続力があります」というように、人柄が伝わるエピソードを交えて話すようにしていました。





ーー最後に、大学生へのメッセージをお願いいたします。

私からは「たくさん悩んでみてほしい」ということをお伝えしたいです。就職活動は気力も体力も必要で、私も本当に大変でした。でも、これほど自分の過去を振り返り、未来を考え、自分自身と向き合う時間は後にも先にもこの期間だけではないでしょうか。ここで得た自己理解や自分自身のやりたいことは面接で活きるだけでなく、その後の人生において自分を助けてくれるものになると信じています。

これ以上悩めない、というところまで考え抜いて、納得して出した答えであれば、その就活の時間は人生において必ず意味のあるものになります。悩むことは決して悪いことではありません。「こんなに悩めるのは今だけだ」と思って、とことん悩んで納得感を持って就職活動を終えてほしいです。

そして欲を言えば、その悩む選択肢の中にマツダが入っていれば嬉しいです。そうやって皆さんに選んでいただける会社であり続けられるよう私も頑張ります。皆さんも、くれぐれもご自身の体を第一に、就職活動を頑張ってください。





＝＝＝

取材：櫻井 奏音（ガクラボメンバー）

執筆：田中 妃音（ガクラボメンバー）

編集：学生の窓口編集部

取材協力：マツダ株式会社



＝＝＝