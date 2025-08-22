今日は2025年8月22日。マイナビニュースが毎日「今日の運勢」をお届けします。各星座の総合運・恋愛運・金運・仕事運・健康運におけるランキングとラッキーアイテムを紹介。何かの参考になれば幸いです。
運勢の見方
- ☆1つ: ☆
- ☆2つ: ☆☆
- ☆3つ: ☆☆☆
- ☆4つ: ☆☆☆☆
- ☆5つ: ☆☆☆☆☆
<1位>ふたご座（双子）：5月21日～6月21日
-
総合運：☆☆☆☆☆
あなたの魅力や長所が、まっすぐ周りに伝わる嬉しい日！尊敬の言葉や褒め言葉をもらえる可能性も大です。大切なのは、あなたから笑顔を向けたり、人に手を差し伸べたりすること。そして、誰に対しても同じ態度で接してください。
-
恋愛運：☆☆☆☆
出会いに近づいたり、恋の相手との関係が進んだりするための情報が入ってきそうな運気です。最近連絡を取っていない友達や知り合いに、あなたからコンタクトを。情報をどう生かすかは、慌てずによく考えを練ってください。
-
金運：☆☆☆
今日、興味が湧いたことや気になったことについてお金を使うと、今後さらにお金を殖やしていくヒントを得ることができそう！｢どういうことだろう？｣と感じたら、徹底的に調べてみてください。有料の情報が役に立ちそうです。
-
仕事運：☆☆☆
今ある知識だけで仕事を進めるのではなく、｢もっと知ろう｣という姿勢を持つといい日。そして、興味が湧いたことは、とことん調べたり周りに教えてもらったりしてください。グンと実力UPできます。お礼は丁寧に伝えるのもポイント。
-
健康運：☆☆☆
少しくらいなら費用がかかっても、健康と体づくりのためなら投資もよい日です。例えば友人にジムに誘われるなど、「どうせ続かないし、いいや」と断っていたことにもチャレンジしてみてはいかがでしょうか。
- ラッキーアイテム：スニーカー
- ラッキーカラー：パステルイエロー
<2位>みずがめ座（水瓶）：1月20日～2月18日
-
総合運：☆☆☆☆☆
たとえ悪い状況の中でも「何とかなる」と思えて「こうすればいい」とアイデアも湧きそう。幸運に恵まれる日でもありますから、何も怖がらずに思い切りしたいことをすると吉。前進しようとするほど、味方も集まります。
-
恋愛運：☆☆☆
自分では気づいていないことを、友達や知人から教えてもらえる恋愛運です。恋の現状や悩みなどを、恥ずかしがらずに話してみて。「これは隠しておきたいな」と思うことこそ、ありのままに伝えるのが大きなポイントです。
-
金運：☆☆☆
あまり気に入っていないものでも、店員さんに勧められるままに買ってしまう可能性がある日。強引さを感じたら、早めに一度お店を離れてみてください。一方、人付き合いに使うお金は吉。笑顔で支払いをしましょう。
-
仕事運：☆☆
どんな状態からも、よりよい方法を思いつくことができる仕事運です。順調なことはさらに順調に進めるアイデアを、失敗はそれを生かす方法を思いつくでしょう。考えついたら、すぐに実行することで大きく成長でき、評価もUPします！
-
健康運：☆☆☆☆☆
非常に気持ちがリラックスしています。落ち着いた気持ちで物事を判断でき、細かい気配りから同僚からの評判も高くなるでしょう。チームでの行動ではリーダーシップを発揮でき、雰囲気の良いチームとなるでしょう。
- ラッキーアイテム：扇子
- ラッキーカラー：マゼンタ
<3位>しし座（獅子）：7月23日～8月22日
-
総合運：☆☆☆☆☆
たくさん褒められたり、いい意味で注目を集めたりしそうな嬉しい日。また、あなたも周りの人の気持ちを自然に理解できるでしょう。自分の話をするよりも、聞き役に回ったり、人のために動いたりすることで、さらに好調な1日に。
-
恋愛運：☆☆☆☆
すぐ近くに、恋のキューピッドになってくれる人がいそうな日！「出会いがほしい」「好きな人と近づきたい」「恋人にこれを伝えたい」という純粋な恋心は、包み隠さずに周りの人に伝えて。恋の味方が誰なのか、すぐに分かるはず。
-
金運：☆☆☆☆☆
自分よりもお金の使い方や貯め方が上手だと思う人が、どんなふうにお金と付き合っているのか、観察してみて。歴史上の偉人のお金に関する名言に触れるのも〇。あなたとお金との関係がよりよくなるヒントが見つかりそうです！
-
仕事運：☆☆☆
｢ここまでしてもらっていいのだろうか？｣と思うほどに大きな協力をしてもらえそうな日です！時間や労力をかけてもらうことだけでなく、考えを理解してくれたことにたっぷりと感謝して。さらに強い協力関係を築いていけます。
-
健康運：☆☆☆
食欲をコントロールできずにいつもより食べ過ぎてしまいそう。小腹が空いたらこまめにおやつを食べるとよいでしょう。我慢をしてしまうと余計にドカ食いをしてしまい、肥満の元になってしまいそうです。
- ラッキーアイテム：ゴールドアクセ
- ラッキーカラー：ホワイト
<4位>やぎ座（山羊）：12月22日～1月19日
-
総合運：☆☆☆☆
服や食べ物は流行などを気にせず、あなたの好きなものを選んでください。また「これが好き」「こう思う」という発言にも、自信を持って◎。あなた自身が自分らしいと感じる姿を出すことで、嬉しい情報や話が舞い込んできそうです。
-
恋愛運：☆☆☆☆
嬉しいことがありそうな恋愛運の日！ごく自然に楽しい会話ができて、恋の相手との関係がグッと前進するかも。出会いは、友達のサポートをするつもりでいると、あなた自身にも嬉しい出会いがありそうです。復縁にも自信を持って動いて。
-
金運：☆☆☆
しばらく疎遠になっていた人と話していると、収入UPにつながる話題が盛り上がりそうな運気。誰かを紹介したいと言われたら、すぐにいい返事をして日程を調整しましょう！スピーディーに動くほど、最高の金運が生かされます。
-
仕事運：☆☆☆☆☆
一緒に働く仲間が｢かゆいところに手が届く！｣と、喜んでくれそうなサポートができる運気です。喜ばれますし、能力を認めてもらうこともできるはず。ただ、自分の都合や仕事を優先する場面も作るのが、ストレスを溜めないポイント。
-
健康運：☆☆☆☆
気力に溢れ、やる気に満ちる日。今日は少しくらいの無理なら問題ありません。大きな仕事や、部屋の掃除など一気に片付くでしょう。但し食事だけはしっかり摂り、今日の活力を維持できるよう努めてください。
- ラッキーアイテム：ハンドクリーム
- ラッキーカラー：ローズピンク
<5位>うお座（魚）：2月19日～3月20日
-
総合運：☆☆☆☆
ダラダラと動いていると、運気も行動も勢いを失う日です。すべてのことをスピーディーに進めてみて。まずは、歩くペースを少し速くしてみると〇。ただし、人と話すときには、早口にならないようにするのも、運気アップのポイントです。
-
恋愛運：☆
恋の相手との関係にマンネリを感じるかも。また「とにかく恋人がほしい」と焦る可能性もアリ。趣味を楽しんだり、友達とおしゃべりをして大笑いしたりすると、気分が落ち着き、不満も消えていくでしょう。
-
金運：☆☆☆
ヘルシーな食事にお金を使うと、心身だけでなく経済状況もより健康になっていく運気の日！できれば新鮮な食材を購入して料理をするとベスト。少し高価な調味料やソースを試したり、調理道具を買い替えたりするのもオススメです。
-
仕事運：☆☆☆☆
予定よりも、はるかに多くの仕事をこなすことになりそうな運気。計画通りに進めることには、こだわらないで。それよりも、健康第一でOK。特に、食事は落ち着いてゆっくりと食べることで、仕事もすんなりと進んでいきます。
-
健康運：☆
急に仕事が増え、今日は多忙を極めるでしょう。また、仕事に極度のストレスを感じ、イライラがピークに達してしまいそうです。早めに帰宅し、大好きな趣味に没頭するなど、今日のストレスを発散するようにしましょう。
- ラッキーアイテム：絆創膏
- ラッキーカラー：ネイビー
<6位>かに座（蟹）：6月22日～7月22日
-
総合運：☆☆☆
自分なりの考えがあることや、好きで取り組んでいることについて、今日は信念を貫いていきましょう。一般論やほかの人の考えは気にしないでください。あなたのやり方を貫けば、理解者が増えたり、嬉しい情報が入ってくるでしょう。
-
恋愛運：☆☆☆
「まぁ、こだわらなくてもいいか」と考えると、恋の進展が遅くなったり、魅力がダウンしてしまったりする日。恋の相手と衝突したら「ここは譲れない」とキッパリ言って話を切り上げて。今日のところは、それ以上話さないのが得策です。
-
金運：☆☆☆☆
ほんの小さな金額でできることでも、ウキウキ感や満足感を得ることができる日です。普段より少し高価な食材を使ってみたり、ランチにデザートもつけてみたりと、生活に密着した部分での出費で自分を満たすといいでしょう。
-
仕事運：☆☆☆
得意なことはさらに上手に！苦手なことはスイスイ克服！そんな嬉しい仕事運の日です。少しでも疑問に感じたこと、誰かのスキルが羨ましいと感じたことは、どんどん話題にして。喜んで教えてもらえて、グングン吸収できます。
-
健康運：☆☆
今日は自分へ小さなご褒美をあげてみてはいかがでしょう。例えば、ワンランク上の食事などがよいでしょう。リッチな食事にパワーがよみがえり、大きな仕事を成し遂げる力を付けることができるでしょう。
- ラッキーアイテム：色えんぴつ
- ラッキーカラー：カーキ