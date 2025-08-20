20歳の誕生日に魅せた！阪神タイガース・山田脩也、2軍戦でファインプレー…

プロ野球　最新情報
　阪神タイガースの山田脩也は20日、タマホーム　スタジアム筑後で行われた福岡ソフトバンクホークスとの二軍戦に「8番・遊撃」でスタメン出場。4回には、チームのピンチを救うファインプレーを見せた。
 

 
　この日、20歳の誕生日を迎えた山田は、2回の第1打席で左安打をマーク。3回の第2打席でも四球を選び、波に乗っていた。
 
　そんな中、阪神が4-2とリードして迎えた4回。阪神の4人目としてマウンドに上がった島本浩也が、2死二、三塁のピンチを背負う。
 
　打席には石塚綜一郎が入り、島本の3球目を捉えた。打球は外野を抜けそうになったが、ここで遊撃の山田がダイビングキャッチ。抜けていれば同点となり得る場面で、チームのピンチを救うファインプレーを見せた。
 
　試合は阪神が4-3で勝利。この日の山田は、3打数1安打の成績だった。
 
　今季、山田は二軍で76試合に出場し、打率.176、2本塁打、25打点、6盗塁。未来の阪神を担う内野手として、成績を伸ばしていけるか注目だ。
　




【動画】山田脩也、誕生日の”超ファインプレー”がこれだ！
イージースポーツの公式Xより
 

 

⚾️

本日20歳のお誕生日🎂㊗️
阪神 選手のファインプレー🤩🤩

🆚 vs にて
プロ野球ファームを徹底配信💪

— イージースポーツ (@easysportsjp)

 
【関連記事】




 
【了】