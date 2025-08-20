20歳の誕生日に魅せた！阪神タイガース・山田脩也、2軍戦でファインプレー…

プロ野球 最新情報

阪神タイガースの山田脩也は20日、タマホーム スタジアム筑後で行われた福岡ソフトバンクホークスとの二軍戦に「8番・遊撃」でスタメン出場。4回には、チームのピンチを救うファインプレーを見せた。







この日、20歳の誕生日を迎えた山田は、2回の第1打席で左安打をマーク。3回の第2打席でも四球を選び、波に乗っていた。



そんな中、阪神が4-2とリードして迎えた4回。阪神の4人目としてマウンドに上がった島本浩也が、2死二、三塁のピンチを背負う。



打席には石塚綜一郎が入り、島本の3球目を捉えた。打球は外野を抜けそうになったが、ここで遊撃の山田がダイビングキャッチ。抜けていれば同点となり得る場面で、チームのピンチを救うファインプレーを見せた。



試合は阪神が4-3で勝利。この日の山田は、3打数1安打の成績だった。



今季、山田は二軍で76試合に出場し、打率.176、2本塁打、25打点、6盗塁。未来の阪神を担う内野手として、成績を伸ばしていけるか注目だ。











【動画】山田脩也、誕生日の”超ファインプレー”がこれだ！

イージースポーツの公式Xより









⚾️



本日20歳のお誕生日🎂㊗️

阪神 選手のファインプレー🤩🤩



🆚 vs にて

プロ野球ファームを徹底配信💪

— イージースポーツ (@easysportsjp)【関連記事】【了】