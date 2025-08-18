天海祐希主演の劇場版『緊急取調室 THE FINAL』(12月26日公開)の新予告映像が18日、公開された。

テレビ朝日系で2014年1月にスタートしたドラマ『緊急取調室』は、全4シーズンとスペシャルドラマ2本が制作され、平均視聴率13.1％(関東地区・ビデオリサーチ調べ)を記録。第109回ザテレビジョンドラマアカデミー賞最優秀作品賞や東京ドラマアウォード2022の連続ドラマ部門・優秀賞も受賞するなど、高い評価を受けてきた。主人公・真壁有希子を演じる天海祐希を中心に、捜査一課の取調専門チーム「キントリ」が、特殊な取調室で犯人との“言葉の攻防”を繰り広げる緊迫の人間ドラマは、視聴者の心を掴み続けてきた。

劇場版では、連続ドラマ第5シーズンの放送と連動しながら、ついに物語がクライマックスを迎える。天海のほか、田中哲司、速水もこみち、鈴木浩介、大倉孝二、塚地武雅、でんでん、小日向文世ら歴代キャストが再集結。さらに、杉咲花に加えて佐々木蔵之介が引き続き出演し、新たに石丸幹二が強敵として加わる。

公開された最新予告では、石丸が演じる内閣総理大臣・長内洋次郎が登場。未曾有の超大型台風が次々と発生する中、災害対策会議に遅れて現れた長内の"空白の10分"を巡り、佐々木演じる男・森下道弘が総理を襲撃するという異常事態が発生する。キントリは早急に森下の動機を探ろうとするが、彼は総理本人の出席を要求するなど、予測不能な展開へと発展。やがて長内総理にも不審な点が浮かび上がり、キントリは史上初の"総理大臣の取調べ"という前代未聞の任務に挑むこととなる。

映像には、不敵な笑みを浮かべる長内や、「総理を取調べたいんです」と決意をにじませる真壁の姿を印象的に描写。国家の中枢を揺るがす陰謀、迫り来る災害、そして人間の信念と葛藤が交錯するスリリングな展開は、まさにシリーズ完結作にふさわしいスケールを誇る。

■天海祐希 コメント 皆さま! お待たせしました! 予告編、お写真などお届けします。私の石丸さんのイメージは…高貴な方! その端正で高貴なイメージのまま、石丸さんだからこその内閣総理大臣を、力強く演じてくださいました。石丸さんの演じる総理大臣との対決では、キントリとしてのプライド、使命、正義をかけ、一丸となり立ち向かいます。なんせ内閣総理大臣ですから。自分達、警視庁の組織の頂点と戦う訳です。それはそれは、様々な葛藤や揺らぎが起こります。 石丸さんが内閣総理大臣を演じて下さったおかげで、その信念との葛藤がより深く、より厚くなっているのではないかと思います。石丸さんには、心から感謝しています。緊急取調室、12年間の集大成。私達キントリが最後に行き着く場所を、姿を…皆さまをお待たせした分、より楽しんで頂ける作品になっています! 是非とも、観て頂けたら幸せです。どうぞ、宜しくお願い致します。

■石丸幹二 コメント 「緊急取調室」は、いつもテレビで楽しんでいました。天海さんの演技がさっそうと潔く、しかも重みがあって、格好良い。さすが長年「芯に立ってきた人」だなと感じ入っていました。また、チームの皆さんの多彩さ、上手さといったら。作品を幾重にも彩っていますよね。だから毎回、画面から目が離せないでいました。その作品の、「THE FINAL」と銘打つ映画版の、重要な敵役として参加できるなんて、夢のようでした。デビュー35年目にして、こんな大きな責務を担うことになるなんて、と自分でもおかしくなるぐらいの緊張と高揚感で撮影初日を迎えました。 天海さんをはじめとするキントリチームは、素晴らしかった！ 皆さん、見事なチームワークで私と向き合ってくれました。温かく落ち着きがあり、微笑みを絶やさず、ほどよい距離感を保っている。お互いへの信頼が底辺にあったうえで撮影に臨まれているのが伝わってくるんです。そんな空気感の中、天海さんが主演として監督と徹底的に話し合っているさまは刺激的で、長内を演じる私の背中をどれほど強く押してくださったことか。これが12年続く「キントリ」なんだと実感しました。長内は、キントリに立ちはだかる厚い壁となります。激しくクールな戦いが、チームをどのような終着点に導いていくのか。スリリングな展開をお楽しみいただければ幸いです。あぁ、公開が待ち遠しいです!