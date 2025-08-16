2025明治安田J1リーグ第26節が16日に行われ、浦和レッズと名古屋グランパスが対戦した。

ここまでの25試合で勝ち点「41」を獲得している浦和は現在7位につけている。首位との勝ち点差は「6」と優勝を目指すためにもホームでの勝利が求められる一戦となる。対する名古屋は勝ち点「28」で16位に低迷。降格圏との勝ち点差は「4」に迫られており、連敗をストップしたいところだ。

試合は序盤に浦和レッズが先制に成功する。マテウス・サヴィオがドリブルで名古屋DFを剥がすと、横にいた小森飛絢にパス。小森は思い切りよく左足を振り抜くと、シュートは名古屋DFにディフレクトしつつもゴールに吸い込まれた。

対する名古屋はサイドを揺さぶり、キャスパー・ユンカーにチャンスが訪れるが、GK西川周作がゴールを死守。さらに29分にもロングボールで浦和ゴール前に迫り、ユンカーがボレーシュートを放っていく。しかし、次のゴールも浦和に。金子拓郎が右サイドから中央へ運ぶと、サヴィオへパス。サヴィオは右足のコントロールシュートを沈め、リードを2点に広げる。

後半に入り、浦和は金子や松尾佑介がシュートを放つが、名古屋のGKピサノ・アレクサンドレ幸冬堀尾が冷静に弾き出す。反撃に出る名古屋は66分、左からのクロスに後ろから走り込んだ原輝綺がボレーシュート。強烈な一撃がネットを揺らし、名古屋は1点差に迫る。

名古屋はその後もシュートチャンスを作るが、GK西川がストップ。このままスコアは動かず試合は終了し、浦和が2－1で勝利を収めた。

浦和は次節、22日に柏レイソルとアウェイで対戦。名古屋は23日、ホームに川崎フロンターレを迎え入れる。

【スコア】

浦和レッズ 2－1 名古屋グランパス

【得点者】

1－0 7分 小森飛絢（浦和レッズ）

2－0 32分 マテウス・サヴィオ（浦和レッズ）

2－1 66分 原輝綺（名古屋グランパス）

【動画】マテウス・サヴィオが決勝ゴール！



