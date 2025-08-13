読売ジャイアンツ・浦田俊輔、ファーム戦で好守＆3安打猛打賞の大暴れ！一…

プロ野球 最新情報
読売ジャイアンツの浦田俊輔は13日、TOKYO GIANTS TOWNで行われた東北楽天ゴールデンイーグルスとの二軍戦に「8番・遊撃」でスタメン出場。4打数3安打猛打賞の活躍に加え好守も披露し、一軍昇格へ猛アピールを見せた。
楽天先発・大内誠弥を相手に、2回の第1打席こそ見逃し三振に倒れたが、5回の第2打席には右中間へのツーベースヒットを記録。
7回にも林優樹からライト前ヒットを放つと、8回には弓削隼人からセンター方向へヒットを放ち、この回のビッグイニングを演出した。
6回の守備では、二塁手・宇都宮葵星との華麗な連携プレーも見せており、攻守に躍動。
この日の浦田は4打数3安打。試合は巨人が12安打の猛攻で得点を奪い、9－1で楽天に快勝した。
抜群の身体能力を誇るルーキーは一軍定着を果たせるか。
【動画】ルーキーが攻守に躍動！巨人・浦田俊輔の華麗な連携プレーがこれだ！
『DAZNベースボール』の公式Xより
ドームでも観たい極上プレー
ショート浦田俊輔 好捕からのグラブトス
セカンド宇都宮葵星 ベアハンドで転送
⚾プロ野球 ファーム (2025/8/13)
🆚巨人×楽天
📱Live on DAZN
