読売ジャイアンツ・浦田俊輔、ファーム戦で好守＆3安打猛打賞の大暴れ！一…

プロ野球 最新情報

読売ジャイアンツの浦田俊輔は13日、TOKYO GIANTS TOWNで行われた東北楽天ゴールデンイーグルスとの二軍戦に「8番・遊撃」でスタメン出場。4打数3安打猛打賞の活躍に加え好守も披露し、一軍昇格へ猛アピールを見せた。



楽天先発・大内誠弥を相手に、2回の第1打席こそ見逃し三振に倒れたが、5回の第2打席には右中間へのツーベースヒットを記録。







7回にも林優樹からライト前ヒットを放つと、8回には弓削隼人からセンター方向へヒットを放ち、この回のビッグイニングを演出した。



6回の守備では、二塁手・宇都宮葵星との華麗な連携プレーも見せており、攻守に躍動。



この日の浦田は4打数3安打。試合は巨人が12安打の猛攻で得点を奪い、9－1で楽天に快勝した。



抜群の身体能力を誇るルーキーは一軍定着を果たせるか。











