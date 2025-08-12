他球団に“電撃放出”…まさかの移籍となったドラ1戦士（1）巨人入りのために…

プロ野球 最新情報

プロ野球の世界では、ドラフト1位入団の選手には特に大きな期待が寄せられる。しかしながら、思うような結果を残せなければ、あらゆる形で他球団に放出されるケースも少なくない。ここでは、トレードまたは人的補償で移籍した経験を持つドラフト1位入団の現役選手を紹介したい。

長野久義（読売ジャイアンツ）

・投打：右投右打

・身長／体重：180cm／85kg

・生年月日：1984年12月6日

・経歴：筑陽学園高 - 日本大 - ホンダ

・ドラフト：2009年ドラフト1位

2度の入団拒否を経て、熱望していた読売ジャイアンツへの入団を叶えた長野久義。主力選手として活躍していたが、まさかの形で一度はチームから離れることになった。

日本大時代の2006年、ホンダ時代の2008年にドラフト指名を受けるも、入団を辞退。翌2009年ドラフト1位で読売ジャイアンツに入団した。

ルーキーイヤーからレギュラーを奪取し、打率.288、19本塁打、52打点、12盗塁の活躍で新人王を受賞。翌2011年には打率.316、17本塁打、69打点、19盗塁とさらに数字を伸ばし、首位打者に輝いた

プロ入りから9年連続で2桁本塁打を記録するなど結果を示していたが、2019年オフに丸佳浩のFA人的補償として、広島東洋カープに移籍。

2020年には95試合に出場し、打率.285（規定未満）、10本塁打を放つなど新天地でも活躍を見せた。しかし、徐々に出場機会が減少し、広島側の配慮もあって2022年オフに無償トレードで巨人へ復帰した。

巨人復帰後は、出場機会が限られているものの、ベテランとしてチームを支える存在となっている。

