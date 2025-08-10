2025明治安田J1リーグ第25節が10日に行われ、FC町田ゼルビアとヴィッセル神戸が対戦した。

昨季最終盤まで優勝を争った2チームが、ともに好調を維持して『町田GIONスタジアム』で激突。神戸は4連勝で首位キープなるか。対する町田は連勝を「6」に伸ばし、神戸との勝ち点差を「3」に縮めたい一戦だ。

試合の均衡が破れたのは開始6分、町田が先制に成功する。ロングスローのこぼれ球をペナルティエリア手前で拾った中山雄太が、胸トラップから左足一閃。アウトサイドにかけた完璧な一撃は、弧を描いてゴール右上に吸い込まれた。

その後も町田が主導権を握り複数のチャンスを生み出すが、神戸もGK前川黛也のファインセーブで耐え凌ぐ。しかし、36分に町田が理不尽な個の能力で追加点を奪う。相馬勇紀が左サイドからのカットインで右足を振り抜き、強烈なミドルシュートをゴール右上に突き刺した。相馬は直近5試合で5ゴール目となった。

後半はスコアが動かずに試合は終了し、町田は6連勝を達成。神戸は8試合ぶりの黒星となり、今節勝利した鹿島アントラーズと柏レイソルにかわされて3位に後退した。次節は16日に行われ、町田はホームでセレッソ大阪と、神戸はホームで横浜FCと対戦する。

【スコア】

FC町田ゼルビア 2－0 ヴィッセル神戸

【得点者】

1－0 6分 中山雄太（町田）

2－0 36分 相馬勇紀（町田）

