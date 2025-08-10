FC東京は10日、調布市と包括連携に関する協定を締結し、練習場移転プロジェクトについて発表した。

発表によると、この協定は「地域におけるスポーツ振興や青少年の健全育成、健康・福祉、防災、地域活性化などの分野において相互に連携・協力し、地域社会の持続的な発展と賑わいの創出を図ること」を目的としている。

また、クラブによれば、本協定には「調布基地跡地留保地（調布市西町、味の素スタジアムの南東に近接する国有地）を活用し、FC東京の新練習場を拠点整備する項目も含まれている」と説明。2028年度第1四半期の供用開始を目指し、計画を具体化させるとも伝えている。

東京フットボールクラブ株式会社の代表取締役社長を務める川岸滋也氏は、この発表に伴い以下のように述べた。

「このたび、調布市と包括連携協定を締結できましたことを、大変光栄に思っております。 FC東京は、これまでも調布市と深い関係を築いてまいりましたが、本協定を通じて、地域とクラブがさらに一体となり、未来を共に描いていけることを心から嬉しく感じております」

「なかでも、調布基地跡地留保地の活用は、FC東京にとって大きな挑戦であると同時に、地域社会に開かれた新しいスポーツのかたちを創造する機会でもあります。育成・強化に加え、防災や福祉、まちづくりとも連携した多機能な拠点整備を通じて、地域のみなさまにとって『必要とされる存在』となることをめざします。 調布市と力を合わせ、このプロジェクトを一歩ずつ丁寧に、そして確実に形にしてまいります。今後とも、みなさまのご理解とご協力を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます」

【動画】FC東京 練習場移転プロジェクト



