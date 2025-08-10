読売ジャイアンツ・乙坂智がNPB復帰後初安打！地元・横浜で待望の一打を放…

プロ野球 最新情報

読売ジャイアンツの乙坂智は9日、横浜スタジアムで行われた横浜DeNAベイスターズとの試合に代打で出場し、NPB復帰後初安打となる二塁打を放った。



巨人が1-2とリードされて迎えた5回、2死走者なしの場面で打席には代打・乙坂が入った。DeNAファンからも拍手が起き、横浜スタジアムは大歓声に包まれた。







DeNA先発のアンソニー・ケイが投じた初球を流し打つと、打球は左翼を越える二塁打となり、NPB復帰後初安打を記録した。試合は終盤に巨人が勝ち越し、4-3で勝利した。



乙坂は、2012年から10年間DeNAでプレー。その後はメキシカンリーグなどでプレーし、今季5月にはシアトル・マリナーズとマイナー契約を締結した。そして7月には巨人に入団し、NPB復帰を果たした。



この試合の安打をきっかけに、巨人の主力に這い上がれるか注目だ。











