留学をしたい！と考えている学生さんにマイナビ学生の窓口編集部が情報をピックアップしておとどけ！

今回は文部科学省の「トビタテ！留学JAPAN 留学奨学金検索ページ」より、フィンドレー大学（アメリカ・オハイオ州）福井県奨学金のご案内です。福井県からアメリカへ留学したい大学生、社会人はぜひチェックしてみてください。

運営事業者 公益財団法人福井県国際交流協会 概要・特徴 かつて米国進駐軍の将校として福井県を訪れ、県民の復興への努力に心を打たれた米国オハイオ州フィンドレー大学第16代故デボウ・フリード学長のご厚意により、県民のための奨学生制度が創設されました。



福井県を代表して同大学で学び、その経験・成果を福井県および社会へ還元する意欲のある方を募集します。



平成18年に初代奨学生が派遣されてから、これまでに計21名の方が福井県奨学生として、フィンドレー大学に留学をしています。

カテゴリ 海外の大学・大学院への進学、社会人の留学、日本の大学・大学院在学中の留学（海外研修等含む）

国・地域 アメリカ合衆国 支援スタイル

給付型奨学金（返済不要） 支援内容 奨学生の特典：下記留学期間の1学年度分（秋学期・春学期）の授業料が免除



授業料（免除）：

集中英語コース：年間12,800ドル

学部コース：年間40,000〜44,000ドル（プログラムにより異なる）

大学院コース：年間8,900〜18,000ドル（プログラムにより異なる）

※免除の対象は、秋・春学期の授業料のみ（夏学期は対象外）

※ 授業料以外の費用（学寮費、諸経費、渡航費、海外旅行保険費等）は自己負担です。



留学先：フィンドレー大学（アメリカ・オハイオ州）

募集人員：集中英語コース、学部、大学院のうちいずれか2名

留学期間：令和8年8月上旬から令和9年5月上旬（予定） 募集期間 令和7年6月20日（金）から10月31日（金）

上記期間内に、応募書類を（公財）福井県国際交流協会に郵送（簡易書留）または持参する

留学開始時期及び 留学期間

【留学開始】2026年8月上旬

【留学終了】2027年5月上旬（約9か月） 募集人数 集中英語コース、学部、大学院のうちいずれか2名







応募資格



応募要件 次の（1）から（3）に該当する方

（1）原則として福井県内在住又は県内で高等学校卒業資格を取得された方（卒業見込み含む）

（2）留学終了後、福井県内で就職予定または引き続き福井県内企業に在職予定の方もしくは将来、留学の経験・成果を福井県へ還元する意欲のある方

（3）心身ともに健康な方



ただし、次に該当する方の応募は認められません。

1. 日本国内に居住していない方（海外からの応募、一時帰国による応募は認められません）



*********************************************************

社会人の方も応募しやすいよう、令和元年度から応募資格を一部変更しました。

※企業等に在職する方で、留学中にも給与・手当等が支給される方も応募が認められます。

********************************************************* 年齢制限 特になし（応募要件に該当する方）



お問い合わせ先

電話番号 0776-28-8800

メールアドレス info@f-i-a.or.jp 所在地 福井県福井市宝永3丁目1－1 福井県国際交流会館 公式HP / 詳細 https://www.f-i-a.or.jp/ja/fia/event/?id=9891



以上、福井県からアメリカへ留学したい大学生、社会人の方はぜひチャレンジしてくださいね！

▶ 「トビタテ！留学JAPAN 奨学金検索ページに」に掲載されている、現在募集中の奨学金に関する情報はこちらから検索！

『トビタテ！留学JAPAN』とは

日本の若者の海外留学への機運を醸成する官民協働の留学促進キャンペーン。意欲と能力ある全ての日本の若者が、海外留学に自ら一歩を踏み出す機運を醸成することを目的として、2013年10月より開始。コロナ禍で落ち込んだ留学生数をコロナ前の水準に早期に回復させることを目指し、2023 年度〜2027 年度の第 2 ステージを実施中！

※詳細についてはこちらをご覧ください。

情報提供：トビタテ！留学JAPAN

編集：マイナビ学生の窓口編集部 ろみ／蒲生美里（ガクラボ所属）