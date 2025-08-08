LINEヤフーは2025年8月6日、「Yahoo!検索」において、生成AIが映画レビューを要約し検索結果に表示する新機能の提供を開始した。対象は約7,500作品に及び、ユーザーはネタバレの有無を選んで要約を閲覧できる。

課題解決に向けた新機能 2種類の要約で使い分け可能に

「Yahoo!検索」では、映画タイトルや「○○ レビュー」などで検索すると、作品の基本情報や上映スケジュール、レビューなどが表示される仕組みとなっている。

しかし、同社が実施したアンケート調査では、ユーザーの52.8％が「レビュー件数が多く情報が探しにくい」「紹介文が少なく特徴がわかりづらい」といった課題を感じていることが明らかになった、という（※）。

※「映画作品の情報収集に関する調査」Yahoo!検索調べ（n=400、2025年7月7日～7月10日）

今回導入された生成AIによる要約機能は、これらの課題を解決し、映画に関心を持ったユーザーがスムーズに情報収集できるように設計されている。

要約の特徴

・「Yahoo!検索」に投稿されたレビューをAIが読み取り、作品の特徴を最大3つまで抽出

・要約は2種類：「ネタバレなし」と「ネタバレあり」を選択可能

・「ネタバレなし」はテーマや設定中心、「ネタバレあり」は象徴的シーンや考察を含む

・未鑑賞ユーザーにも配慮した内容

対象作品は約7,500件（※）。レビュー数が一定以上増加すると、AIによる要約も随時更新される。

※2025年8月6日時点の推計であり、掲載作品数は変動の可能性あり

表示対象と環境

本機能は以下の環境で利用できる： 「Yahoo! JAPAN」アプリ（iOS・Android） スマートフォンブラウザ版「Yahoo! JAPAN」 「LINE」アプリ内のweb検索機能

注意事項と利用条件 本機能はOpenAIのAPIを使用 利用にはLINEヤフー共通利用規約およびガイドラインへの同意が必要 生成AIによる出力結果の信頼性・正確性・完全性・有効性は保証されない