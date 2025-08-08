フィリップ モリス ジャパンは8月6日より、加熱式たばこ「IQOS ILUMA i シリーズ」より、数量限定「IQOS ILUMA i セレッティ モデル」を順次発売する。

「IQOS ILUMA i セレッティ モデル」

「IQOS ILUMA i セレッティ モデル」は、イタリアのデザインハウス「SELETTI」とのコラボレーションモデルで、IQOSの洗練されたデザインと、「SELETTI」の大胆で創造的なアート性が融合した独創的かつ斬新なデザインが特徴の製品となっている。

IQOS ILUMA i PRIME セレッティ モデル_パッケージ

「IQOS ILUMA i PRIME セレッティ モデル」は、「SELETTI」の世界観とIQOSが融合した、エレガントな最上位モデル。ホルダーはゴールドカラーの輝く光沢感が特徴で、チャージャーはブラックをベースとしたマットな質感でキット全体をエレガントに。ラップカバーには、「SELETTI」とのコラボレーションを象徴する「『SELETTI』パターン」があしらわれており、視覚と触覚の両方で楽しめるデザインとなっている。価格は1万980円。

IQOS ILUMA i セレッティ モデル_パッケージ

「IQOS ILUMA i セレッティ モデル」は、「SELETTI」の世界観とIQOS が融合した、クラシックモデル。ホルダーとチャージャーは、どちらもブラックをべースとしたマットな質感となっており、ブラックの中に、リングやタッチスクリーンなどゴールドカラーがアクセントに。また、ドアカバーには、「SELETTI」とのコラボレーションを象徴するジグザグ模様の「『SELETTI』パターン」があしらわれており、視覚と触覚の両方で楽しめるデザインとなっている。価格は7,980円。

IQOS ILUMA i ONE セレッティ モデル_パッケージ

「IQOS ILUMA i ONE セレッティ モデル」は、20本連続使用が可能なオールインワンモデル。シンプルながら、ゴールドとブラックの色のグラデーションが美しく上品なデザインとなっている。価格は3,980円。

8月6日よりIQOSオンラインストア、IQOS公式オンラインストア、IQOS LINE公式アカウント、IQOSテレセールスセンターによる電話勧誘、全国4店舗のIQOSストア、IQOSショップ、IQOSコーナーなどで、8月7日から、一部の空港内をはじめとする免税店で順次発売。また、8月19日からは、主要コンビニエンスストアおよび一部たばこ取扱店でも順次発売するという。